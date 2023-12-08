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أنشيلوتي يُعلن قائمة ريال مدريد لمباراة ريال بيتيس في الدوري الإسباني

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدير الفني لفريق ، كارلو أنشيلوتي، القائمة المستدعاة لمواجهة ريال بيتيس مساء غد في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من الليجا، على ملعب "بينيتو فيامارين"،بطولة .

عودة الكرواتي لوكا مودريتش.. قائمة ريال مدريد 


في حراسة المرمى: لونين، كيبا، فران.

في خط الدفاع: ألابا، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فران جراسيا، روديجر، فيرلاند ميندي.

في خط الوسط: بيلينجهام، توني كروس، لوكا مودريتش، فيدي فالفيردي، داني سيبايوس، ناتشو باز.

في الهجوم: رودريجو، خوسيلو، براهيم دياز، جونزالو.

ظهر الدولي الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني، في التدريبات الجماعية للملكي استعدادا لمباراة ريال بيتيس في الجولة الخامسة عشر من بطولة الليجا.

ويلتقي فريق ريال مدريد تحت قيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مع ريال بيتيس في تمام الساعة الخامسة والربع مساء بتوقيت القاهرة في ملعب بينتو فيارمارين في مدينة إشبيلية.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مودريتش قد عاد مع زملاءه في التدريبات الجماعية هذا الصباح، الأربعاء، بعد إصابة في الفخذ الأيسر أبعدته عن الملاعب في المباراتين الماضيتين.

وتدرب الكرواتي الدولي يوم أمس بمفرده في مقر التدريبات واليوم أكملها مع زملاءه جماعيًا، وبالتالي، يمكن للمدرب كارلو أنشيلوتي الاعتماد على مودريتش في مباراة ريال بيتيس السبت المقبل، بعد استعادة كيبا أريزابالاجا، حارس الفريق.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد أعلن إصابة داني كارفاخال في نعل القدم اليسرى وسيغيب حتى منتصف شهر يناير المقبل.

وشهد جدول ترتيب الدوري الإسباني مواصلة فريق ريال مدريد صدارة الليجا برصيد 38 نقطة جمعها من الفوز في 12 مباراة والتعادل في 2 وخسارة لقاء 1 وتسجيل 33 هدفًا وتلقي 9.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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