الاهلي يعاقب لاعبيه ماليًا بعد التعادل مع شباب بلوزداد الجزائري

أعلن النادي الاهلي توقيع عقوبات مالية على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد التعادل السلبي مع شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.

وقرر خالد بيبو مدير الكرة في النادي الاهلي فرض عقوبات على اللاعبين وفقا للائحة الداخلية للفريق بعد فقدان 4 نقاط في مباراتين بـ دوري أبطال إفريقيا.

وكان النادي الاهلي تعادل في الجولة الثانية من دور المجموعات الأفريقي مع يانج أفريكانز 1-1، بينما تعادل سلبيًا مع شباب بلوزداد في الجولة الثالثة.

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ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا برصيد 5 نقاط، بينما يأتي فريق شباب بلوزداد في المركز الثالث، ولديه 4 نقاط.

ويستعد الفريق الأول للكرة بالنادي الاهلي، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي تحتضنها السعودية في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر.

ويستهل الاهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية يوم 15 ديسمبر بمواجهة الفائز من لقاء الافتتاح بين الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي.