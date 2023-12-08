الاهلي يحسم مصير كولر بعد التعادل مع بلوزداد.. قرار عاجل

حسم النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب مصير السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بعد التعادل مع شباب بلوزداد الجزائري مساء الجمعة.

وتعادل الاهلي سلبيًا مع شباب بلوزداد في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويعد هذا التعادل الثالث على التوالي لـ الاهلي بعدما تعادل في المباراة الماضية أمام يانج أفريكانز 1-1 في دوري أبطال أفريقيا، وسبقها بالتعادل سلبيًا مع سموحة.

قرار عاجل من الاهلي بخصوص مصير كولر

وأكد مصدر داخل النادي الاهلي أن إدارة القلعة الحمراء قررت تجديد الثقة في السويسري كولر، خاصة وأن الفريق يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تحتضنها السعودية في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.

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وأوضح المصدر أن بطولة كأس العالم للأندية قد تكون الفيصل في تحديد مصير المدرب السويسري مع الاهلي وذلك بسبب تراجع نتائج الفريق تحت قيادته في الفترة الأخيرة.

ويستهل الاهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية يوم 15 ديسمبر المقبل، حيث يواجه الفائز من مباراة أوكلاند سيتي النيوزلندي واتحاد جدة السعودي، وحال تأهله يواجه فلومينينسي البرازيلي في نصف النهائي.

وقاد كولر الاهلي في النسخة الماضية من بطولة كأس العالم للأندية وحقق انتصارين وخسر مباراتين وحصل على المركز الرابع عقب الهزيمة أمام فلامنجو البرازيلي 4-2.

ترتيب مجموعة الاهلي في دوري أبطال أفريقيا

بعد تعادله مع شباب بلوزداد الجزائري اليوم رفع الاهلي رصيده لـ5 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بالبطولة الأفريقية.

فيما يحتل شباب بلوزداد المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط متساويًا مع ميدياما الغاني، بينما يتذيل يانج أفريكانز الترتيب برصيد نقطتين.