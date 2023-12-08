كولر يحسم الجدل ويكشف سر استبعاد عبد القادر من مباريات الاهلي

حسم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، الجدل حول استبعاد أحمد عبد القادر من مباريات فريقه.

وانتشرت حالة من الجدل في الفترة الأخيرة بعد الاستبعاد المتكرر لـ أحمد عبد القادر، من مباريات الاهلي، بالإضافة إلى قرار كولر بعدم مشاركته في كأس العالم للأندية.

وكشف مارسيل كولر، خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة الاهلي وشباب بلوزداد، عن سبب استبعاد عبد القادر منذ بداية الموسم الحالي.

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وقال كولر:”اختار دائمًا اللاعب الجاهز والذي يستطيع منحي الفوز ومساعدة زملاؤه والفريق”.

ويغيب عبد القادر عن قائمة الاهلي المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستنطلق يوم 12 ديسمبر الجاري في المملكة العربية السعودية.

وفي سياق آخر، تعادل الاهلي سلبيًا مع شباب بلوزداد الجزائري، اليوم الجمعة، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ويقع الاهلي في صدارة المجموعة برصيد 5 نقاط حصدهم من فوز وتعادلين، فيما يتواجد شباب بلوزداد في الوصافة برصيد 4 نقاط.