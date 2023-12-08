تقييم مذهل لـ رونالدو.. بالأرقام تاليسكا الأفضل في مباراة النصر والرياض بـ دوري روشن

توهج أندرسون تاليسكا في مباراة فريقه النصر ضد الرياض، والتي أقيمت مساء اليوم الجمعة، في الدوري السعودي، مع ظهور مميز لزميله البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وحقق النصر الفوز على نظيره الرياض برباعية مقابل هدف وحيج، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

ووفقًا لموقع “سوفا سكور”، المتخصص في رصد الأرقام والإحصائيات العالمية، حصل تاليسكا على تقييم الأعلى في مباراة النصر والرياض اليوم.

وحصل تاليسكا على تقييم 9.1، وهو الأعلى في لاعبي الفريقين، بعدما سجل هدفين في مرمى المنافس، في رباعية النصر اليوم.

ولمس تاليسكا الكرة في 67 مرة، ومررها بنجاح في 30 مرة من 42 تمريرة، بنسبة نجاح 71%، واستخلص الكرة بنجاح في 8 التحامات هوائية من أصل 12.

ونجح تاليسكا في حسم الالتحامات التي خاضها في أرض الملعب ضد لاعبي الرياض.

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وبالنظر إلى الاسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، حصل اللاعب على تقييم 8.5، بعدما سجل هدفًا وصنع أخر.

التسديدات: 6 منها 3 على المرمى.

لمس الكرة: 43

التمريرات: 28 منها 24 صحيحة.

دقة التمرير: 82%

الكرات الطويلة الناجحة: 1 من أصل 2

المواجهات الثنائية: 0 من أصل 3

الوقوع في مصيدة التسلل: 4