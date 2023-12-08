ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد مباراة النصر والرياض.. رونالدو يعزز صدارته

عزز الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر، من تصدر جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الجاري حتى الآن.

وسجل رونالدو هدفًا وصنع أخر في مباراة النصر ضد الرياض، والتي أقيمت مساء اليوم الجمعة، في الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد مباراة النصر والرياض اليوم كالآتي..

1/ كريستيانو رونالدو (النصر): 16 هدفًا.

2/ ألكسندر ميتروفيتش (الهلال) 14

3/ جورج نكودو (ضمك) 13

4\ تاليسكا (النصر) 10

4/ بيرنارد مينساه (الطائي)، كريم بنزيما (الاتجاد)، مالكوم (الهلال) : 9 أهداف.

5/ عبد الرزاق حمد الله (الاتحاد)، أوديون إيجالو (الوحدة)، فراس البريكان (الأهلي): 8 أهداف.

6/ مراد باتنا (الفتح)، سالم الدوسري (الهلال)، موسى ديمبيلي (الاتفاق)، جواو بيدرو (التعاون): 7 أهداف.

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واقترب أندرسون تاليسكا نجم النصر، من دخول قائمة مميزة، بعدما هز شباك الرياض على ملعب الأول بارك، مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة 16 من روشن السعودي للمحترفين.

وأصبح نجم النصر على بعد هدف وحيد ليصل إلى الهدف رقم 50 في دوري روشن، ليصبح ثالث لاعب في تاريخ النصر يسجّل (محمد السهلاوي 103 – عبد الرزاق حمد الله 77).