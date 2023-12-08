تعليق محمد شريف بعد الفوز على أبها بثلاثية في الدوري السعودي

علق الدولي المصري محمد شريف مهاجم فريق الخيلج على هدفه اليوم أمام أبها ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

قاد محمد شريف الخليج للفوز على أبها اليوم بثلاثية مقابل هدف في الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي.

وسجل شريف هدف الخليج الثاني في مرمى أبها بالدقيقة 45+3 من عمر المباراة.

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وقال محمد شريف في تصريحات عقب اللقاء: “الحمدلله على 3 نقاط هامة في مشوارة الدوري بعد الخسارة في اخر مباراتين”.

وتابع: “أهمية الفوز تأتي من التساوي مع أبها في النقاط، ونتمنى حصد المزيد من النقاط في المباريات القادمة”.

وواصل شريف: “نتيجة اليوم مهمة بالنسبة لنا وكان يمكننا تسجيل المزيد من الأهداف لولا حالة الطرد التي جعلتنا نتراجع”.

واختتم محمد شريف تصريحاته قائلاً: “أهدي هدف الفوز إلى مولودتي الجديدة”.