"بشكل عفوي".. طارق حامد يوجه رساله لجماهير اتحاد جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق طارق حامد لاعب ضمك الحالي واتحاد جدة السعودي السابق على هدفه في شباك الأخير أمس، مشيرا إلى أنه يكن كل الاحترام له.

وكتب طارق حامد عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "كل الاحترام والتقدير والامتنان لنادي اتحاد جدة العريق وجمهوره الحبيب".

واختتم: "يشهد الله إني احتفلت بهدفي بشكل عفوي تمامًا ولم يكن في نيتي أي شيء سلبي".

وأحرز طارق حامد هدف ضمك الثالث في شباك اتحاد جدة السعودي، مساء أمس، في المبارة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي وانتهت لصالح ضمك 3-1.

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