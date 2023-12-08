الأهلي يقع في فخ التعادل مع شباب بلوزداد على ملعبه بدوري أبطال أفريقيا



محمد اسماعيل - القاهرة - تعدل الفريق الأول للنادي الأهلي مع نظيره شباب بلوزداد الجزائري سلبيا بدون أهداف خلال المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

جاءت المباراة متوسطة المستوى، ولم يقدم لاعبي الأهلي الأداء المنتظر، بينما التزم المنافس بالأدوار الدفاعية مع الاعتماد على الهجمات المرتدة.

وشكل لاعبو الأهلي خطورة على مرمى شباب بلوزداد في الشوط الأول، عن طريق محمود كهربا وحسين الشحات، ولكن تراجع في الشوط الثاني بشكل كبير.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق الأهلي إلى خمسة نقاط في المركز الأول، بينما ارتفع رصيد شباب بلوزداد إلى أربعة نقاط في المركز الثاني.

