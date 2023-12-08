"سأذهب سيرا على قدمي".. أنشيلوتي يكشف حالة ينتقل فيها إلى السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني عن التدريب في السعودية، مشيرا إلى أنه سيذهب سيرا على قدميه في حالة واحدة.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي اليوم: "سأذهب إلى السعودية مقابل 500 مليون يورو، لا تحجز لي حتى رحلة طيران، سأمشي على قدمي، أنا أمزح، كل شخص يتخذ قراراته الخاصة، العالم يتغير، وسيتغير أكثر".

وأضاف عن تلقيه عرضا من السعودية: "لا، لم يتصلوا بي، لدي أهداف وأفكار أخرى، لم أفكر مطلقا في المال لأنني نشأت في عائلة لم يكن المال فيها هو الشيء الأكثر أهمية، بالنسبة لي يجب أن أجد نفسي في بيئة جيدة، وهذا ما أعيشه هنا حاليا".

واصل: "بيلينجهام يعمل بمفرده لأنه ما زال يتعين عليه التعافي من إصابة الكاحل التي تعرض لها أمام نابولي، لقد تعافى بشكل جيد، الكتف شيء يجب عليه الاعتناء به لتقويته بنفسه، لم يكن لديه أي مشكلة في اللعب، وفي كل يوم يمر فهو يتحسن".

وأكمل عن إجراء بيلينجهام عملية جراحية: "ليس الآن، الكتف خاص جدا، إذا حدث ذلك مرة أخرى أو استمر في الحدوث، ربما يحتاج لإجراء عملية جراحية، لكننا سنرى".

واختتم: "ستكون مباراة صعبة لأن بيتيس يؤدي بشكل جيد للغاية، خاصة على أرضهم، فالفريق قوي ومنظم بشكل جيد، علينا أن نحاول أن نبذل قصارى جهدنا وأن نحقق الفوز لمواصلة مستوانا الجيد الذي لدينا مؤخرا، ستكون المباراة صعبة، لكننا واثقون من أننا سنعمل بشكل جيد".

ويواجه ريال مدريد نظيره ريال بيتيس غدا السبت في الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني.

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