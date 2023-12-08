"أي حد تاني مش دايم".. الحضري يوجه رسالة لطارق حامد بعد قرار اعتزاله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

اعترض عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق ومدرب حراس منتخب سوريا الحالي على قرار اعتزال طارق حامد لاعب ضمك السعودي اللعب الدولي مع المنتخب الوطني.

وكتب الحضري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مش موافقك يا طارق في قرار اعتزالك، انت لاعب كبير ولازم تتمسك بتمثيلك لبلدك وخدمتك لها ولازم تعرف أن اللاعب هو اللي باقي لبلده و أي حد تاني مش دايم".

وأعلن طارق حامد لاعب ضمك اعتزاله اللعب الدولي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي.



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