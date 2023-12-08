عمر جابر: "المعنويات مرتفعة وهذا الفارق بين معتمد جمال وأوسوريو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث عمر جابر لاعب الزمالك عن مواجهة ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية الإفريقية غدا، مشيرا إلى أنه يتطلع للفوز.

وقال عمر جابر في المؤتمر الصحفي اليوم: "نتطلع للفوز وحصد الثلاث نقاط، وتأجيل مباراة الاتحاد السكندري في الدوري جاء لمصحلة الفريق في ظل إجهاد بعض اللاعبين في الفترة الماضية".

وأضاف: "معتمد جمال المدير الفني قام بتوظيفي في أكثر من مركز خلال الفترة الأخيرة وأبذل قصارى جهدي للظهور بأفضل صورة، على العكس من أوسوريو المدير الفني السابق الذي كان يوظفه فقط في خط الوسط".

وواصل: "كرة القدم ليس لها كبير ويجب أن نتعلم من الدروس السابقة وألا ننخدع بالفوز الكبير على سوار الغيني قبل مباراة الغد أمام ساجرادا الأنجولي، ونتطلع لمواصلة الانتصارات حتى فترة توقف الدوري".

وأكمل:" نجحنا في زيادة الفاعلية الهجومية في الفترة الأخيرة ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في اللقاء، ولابد من عدم استقبال أي أهداف في المباراة، ونتطلع لتحقيق البطولات لإسعاد الجماهير".

واختتم عمر جابر:" الحالة المعنوية مرتفعة للاعبين، وهناك استقرار في غرفة الملابس، وتحسن النتائج يزيد من ثقة اللاعبين في أنفسهم، كما أن مساندة الجماهير ساعدت الفريق كثيراً في الفترة الماضية".

ويذكر أن الزمالك يواجه ساجرادا الأنجولي، في السادسة مساء غدا، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات الكونفدرالية الإفريقية.

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