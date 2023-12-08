فانتازي.. من هو أفضل كابتن للجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يقوم كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي بمقارنة إحصائيات نجم مانشستر سيتي إيرلينج هالاند والمصري محمد صلاح، من أجل اختيار أفضلهم وتعيينه "كابتن" للجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويمتلك كل من إيرلينج هالاند ومحمد صلاح، القدرة اللازمة وجدول المباريات الذي من خلاله يمكن أن يحققا الكثير من النقاط في الجولة المقبلة.

من لدية أفضل تهديد على مرمى الخصم آخر 4 مباريات؟

يزور هالاند لاعب مانشستر سيتي فريق لوتون تاون الذي استقبل ثلاثة أهداف على الأقل في كل من آخر مباراتين له.

أما صلاح لاعب ليفربول فيسافر إلى كريستال بالاس، الذي استقبل هدفين على الأقل في ثلاث مواجهات متتالية على ملعب سيلهرست بارك.

وعلى الرغم من أن الثنائي لم يكونا في أفضل حالاتهما في الجولة الماضية، إلا أن هالاند وصلاح لا يزالان من بين اللاعبين الثلاثة الأكثر تسجيلًا خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة.

وحصل نجم مانشستر سيتي على 32 نقطة، حيث سجل ثلاثة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.

وأنتج صلاح هدفين وتمريرتين حاسمتين، وحصل أيضًا على نقطتين من الشباك النظيفة كلاعب خط وسط في فانتازي.

وتظهر الإحصائيات أن هالاند لديه تهديد لمرمة الخصم أفضل بكثير من منافسه المصري المتميز في الآونة الأخيرة.

وسدد مهاجم مانشستر سيتي ضعف عدد كرات صلاح داخل منطقة الجزاء ويتقدم عليه أيضًا بتسع فرص خطيرة مقابل ستة.

ومع ذلك، يتمتع المصري لاعب ليفربول بمعدل تحويل التسديدات إلى أهداف أعلى، في حين أنه سجل ضعف عدد الفرص الخطيرة التي تم صناعتها.

من الأفضل في المباريات خارج أرضه منذ بداية الموسم؟

يواصل هالاند السيطرة على إحصائيات تهديد مرمى الخصم عند تحليل مستوى الثنائي خارج أرضهم.

ومرة أخرى، تسديداته داخل منطقة الجزاء هي أكثر من ضعف تسديدات صلاح، بينما يتفوق على نجم ليفربول بـ 21 فرصة خطيرة مقابل أربع فرص.

ومعدل تحويل تسديدات هالاند إلى أهداف في المباريات خارج أرضه هو أيضًا أعلى بكثير، حيث سجل ثمانية أهداف أي ما يعادل 24.2 في المائة من تسديداته.

وعلى الجانب الآخر، سجل صلاح هدفين من 18 تسديدة، بمعدل تحويل 11.1 في المائة، ويتمتع بميزة التمريرات مرة أخرى، حيث خلق سبع فرص خطيرة.

من سيواجه أضعف خط دفاع خلال آخر 4 مباريات؟

يشير تحليل بيانات الفريق الخصم خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة من الدوري الإنجليزي إلى أن لوتون كان أضعف بكثير من كريستال بالاس.

وفشل كلا الفريقين في الحفاظ على نظافة شباكهما، حيث تلقى فريق لوتون تسعة أهداف مقابل ثمانية أهداف لفريق روي هودجسون.

ومع ذلك، سمح لوتون لخصومه بأكثر من ضعف عدد التسديدات داخل منطقة الجزاء، مما منح هالاند المزيد من الأفضلية.

من سيواجه أضعف خط دفاع على أرضه منذ بداية الموسم؟

تحليل أرقام هذه الإحصائية، منح كل مالكي صلاح بعض التفاؤل، حيث استقبل كريستال 54 تسديدة داخل منطقة الجزاء.

وعلى الجانب الآخر، لم يسجل كل من صلاح وسون هيونج مين أمام لوتون هذا الموسم، مما يسلط الضوء على قدرة خط دفاع تاون على أرضهم.

إذن من هو الكابتن الأفضل؟

ربما حصل مانشستر سيتي على ثلاث نقاط فقط من مبارياته الأربع الأخيرة، لكن الإحصائيات تظهر أن هالاند شكل تهديدًا أكبر بكثير على مرمى الخصوم من صلاح.

وفي الواقع، هناك حجة مفادها أن انخفاض معدل تحويل التسديدات إلى أهداف لدى هالاند كان عاملاً في تعثر فريقه، حيث سجل 18.8 في المائة من تسديداته في آخر أربع مباريات، بانخفاض عن متوسطه الموسمي البالغ 24.1 في المائة.

وفي حين أن مستوى بالاس الأخير يشير أيضًا إلى أن صلاح يمكنه تقديم المزيد من المشاركات بالأهداف، ويجب أن يكون هالاند هو المرشح الأوفر حظًا لشارة الكابتن.