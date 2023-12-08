شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية قوية فى بداية استعداد الإسماعيلى لمواجهة إنبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، اليوم الجمعة، الاستعدادات لمواجهة إنبى المقرر لها السبت 16 ديسمبر الجاري، فى إطار منافسات الجولة التاسعة من دوري nile.

وحرص الجهاز الفنى على إجراء تدريبات بدنية قوية اليوم لرفع اللياقة البدنية للاعبين، بعد العودة من الراحة التى منحها إيهاب جلال للاعبين بعد الفوز على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الثامنة من بطولة الدورى.

وخاطب مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، رابطة الأندية المصرية المحترفة من أجل نقل مباراة إنبى والإسماعيلى من ملعب بتروسبورت إلى ملعب آخر، والمقرر لها السبت 16 ديسمبر الجاري، فى إطار منافسات الجولة التاسعة من دوري nile.

واستند مجلس إدارة الإسماعيلي في طلبه إلى عدم جاهزية ملعب بتروسبورت لاستقبال جماهير الإسماعيلي، لذلك طلب تغيير الملعب.

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة قد أخطرت النادى الإسماعيلى بموعد المباراة التي تقام ضمن مباريات الجولة التاسعة يوم السبت الموافق 16 ديسمبر المقبل فى تمام الساعة السابعة مساء.

وبدأ الإسماعيلى مبارياته فى دورى Nile بالهزيمة أمام زد بهدف نظيف، ثم الفوز على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الخسارة من الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الهزيمة من فاركو بهدف نظيف، والتعادل مع الداخلية سلبيا، ثم الهزيمة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الهزيمة من بيراميدز بهدفين مقابل هدف، وأخيرا الفوز على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الرابع عشر فى ترتيب جدول دورى Nile برصيد 7 نقاط جمعها من 8 مباريات، حيث حقق الفوز فى مواجهتين وتعادل فى لقاء وخسر 5 مباريات، سجل لاعبو الدراويش 9 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفا.