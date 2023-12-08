شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الأهلي عقب التعادل مع شباب بلوزداد .. الأحمر يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق الأهلى ترتيب المجموعة الرابعة من بطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 5 نقاط، حيث حصدها الفريق الأحمر بعد فوزه على حساب ميدياما بنتيجة 3-0، ثم التعادل مع يانج أفريكانز وشباب بلوزداد.

ويأتي ميدياما الغانى وصيفا برصيد 4 نقاط، فيما يحتل فريق شباب بلوزداد الجزائري المركز الثالث بترتيب المجموعة بذات عدد النقاط، ويتذيل المجموعة يانج أفريكانز التنزاني برصيد نقطتين.

وكان فريق الأهلى تعادل سلبياً مع شباب بلوزداد خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد برج العرب في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.