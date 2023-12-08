شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع شباب بلوزداد لم نأتِ للدفاع أمام الأهلي.. ولعبنا جيدا رغم الغيابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب حسين بن عيادة مدافع شباب بلوزداد الجزائري ، عن رضاه للتعادل مع الأهلي في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال بن عيادة في تصريحاته نليفزيونية : "المباراة كانت صعبة أمام النادي الاهلي و كنا متحفزين وجاهزين للمواجهة" مضيفا "كانت نتيجة مرضية خارج أرضنا وننتظر لقاء العودة لنفوز .

وأوضح "لم نأتِ إلى هنا لندافع لدينا لاعبين من أصحاب الخبرة مثل عدلان قديورة ورايس مبولحي. كل شخص لعب دوره. كل اللاعبين يهاجمون ويدافعون".

وتابع "المدرب معنا منذ شهرين ولم يقل لنا أن نتراجع بل نهاجم معا وندافع معا والحمد لله على النتيجة وكنا قادرين على تحقيق الأفضل رغم الغيابات".

ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 5 نقاط، ويليه بلوزداد برصيد 4 نقاط بالتساوي مع ميدياما الذي تعادل مع يانج أفريكانز 1-1، ويتذيل أفريكانز الترتيب برصيد نقطتين.