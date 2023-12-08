شكرا لقرائتكم خبر عن "مليكة" بطلة المدرج تُزين الاستاد فى مران الإسماعيلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد مران الإسماعيلى اليوم، تواجد الطفلة "مليكة" التى سقطت فى المدرجات خلال مباراة الإسماعيلى والبنك الأهلى، التى انتهت بفوز الدراويش بهدفين مقابل هدف فى الجولة الثامنة من بطولة الدورى.

ونشر الحساب الرسمى للإسماعيلى عبر "فيس بوك"، صورا لمليكة مع اللاعبين قبل مران اليوم، معلقا عليه: " مليكة بطلة المدرج تُزين ستاد الإسماعيلية قبل مران اليوم".

وبدأ فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، اليوم الجمعة، الاستعدادات لمواجهة إنبى المقرر لها السبت 16 ديسمبر الجاري، فى إطار منافسات الجولة التاسعة من دوري nile.

وحرص الجهاز الفنى على إجراء تدريبات بدنية قوية اليوم لرفع اللياقة البدنية للاعبين، بعد العودة من الراحة التى منحها إيهاب جلال للاعبين بعد الفوز على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الثامنة من بطولة الدورى.

وبدأ الإسماعيلى مبارياته فى دورى Nile بالهزيمة أمام زد بهدف نظيف، ثم الفوز على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الخسارة من الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الهزيمة من فاركو بهدف نظيف، والتعادل مع الداخلية سلبيا، ثم الهزيمة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الهزيمة من بيراميدز بهدفين مقابل هدف، وأخيرا الفوز على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الرابع عشر فى ترتيب جدول دورى Nile برصيد 7 نقاط جمعها من 8 مباريات، حيث حقق الفوز فى مواجهتين وتعادل فى لقاء وخسر 5 مباريات، سجل لاعبو الدراويش 9 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفا.