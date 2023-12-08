شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التعادل مع شباب بلوزداد بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة الأول بنادى الأهلي لبداية مشواره في بطولة كأس العالم للأندية فى نسختها الحالية، بعد الانتهاء من مواجهة شباب بلوزداد الجزائرى بدور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.

دفع الأهلي فاتورة أزمة إهدار الفرص وتعادل سلبياً مع شباب بلوزداد خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد برج العرب في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ورفع الأهلي رصيده إلى 5 نقاط من فوز على ميدياما الغاني وتعادل مع يانج أفريكانز بتنزانيا ومع شباب بلوزداد ببرج العرب.

1) فريق الأهلى .. 5 نقاط 2) فريق ميدياما الغانى .. 4 نقاط 3) فريق شباب بلوزداد الجزائري .. 4 نقاط 4) يانج أفريكانز التنزاني .. نقطتين.

وجاء ترتيب المجموعة كالتالى..

ينتظر النادى الأهلى مواجهة الفائز من مباراة أوكلاند سيتي واتحاد جدة، فى بطولة كأس العالم للأندية، حيث ستكون أول مباراة للمارد الأحمر فى في المونديال يوم 15 من شهر ديسمبر الجاري.

وسبق للأهلى تحقيق الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية ثلاث مرات، الأولى في 2006 والثانية في 2020، والثالثة في 2021، كما حقق المارد الأحمر المركز الرابع مرتين في 2012 و2022.