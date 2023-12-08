شكرا لقرائتكم خبر عن 24 منتخبا فى 8 مجموعات.. اتحاد الاسكواش يكشف مجموعات بطولة العالم للرجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الاتحاد الدولي للاسكواش عن مجموعات منافسات بطولة العالم لفرق الرجال، المقرر إقامتها فى نيوزيلندا خلال الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر الجارى.

ويشارك المنتخب الوطني الأول في البطولة باعتباره حامل اللقب في آخر نسختين، ويضم المنتخب الوطني علي فرج المصنف الأول عالميا، مصطفى عسل المصنف الرابع، مازن هشام المصنف السابع، ويوسف سليمان المصنف 12.

ويرافق البعثة آمنة الطرابلسى لاعبة منتخب مصر للسيدات سابقاً وعضوة الاتحاد المصرى للإسكواش والمدير الفنى هشام العطار.

وتم تقسيم فرق البطولة على 8 مجموعات يتأهل منها الأول والثانى للعب على المراكز من 1 إلى 16، ويلعب الثالث على المراكز من 17 إلى 24، وجاءت المجموعات كالتالى:

مجموعة A

مصر حامل اللقب

ماليزيا

إيرلندا

مجموعة B

إنجلترا المصنف الثانى للبطولة

جنوب أفريقيا

الفلبين

مجموعة C

فرنسا المصنف الثالث للبطولة

أستراليا

هولندا

مجموعة D

سويسرا المصنف الرابع للبطولة

نيجيريا

اليابان

مجموعة E

الولايات المتحدة المصنف الخامس للبطولة

جمهورية التشيك

جزر كوك

مجموعة F

ويلز المصنف السادس للبطولة

نيوزيلندا

كوريا الجنوبية

مجموعة G

اسكتلندا المصنف السابع للبطولة

كندا

سامواه

مجموعة H

هونج كونج المصنف الثامن

ألمانيا

تاهيتى