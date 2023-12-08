شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك وسموحة فى تاسع جولات دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت على مدار اليوم الجمعة لقاءات قوية فى إطار تاسع جولات دورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023/2024 على صعيد المجموعتين الأولى والثانية.

وشهدت هذه الجولة فوز كل من الصيد على الشمس 3/1، والأهلى على أصحاب الجياد 3/0، ووادى دجلة على الاتحاد السكندرى 3/0.

بينما شهدت المجموعة الثانية فوز كل من سموحة على المقاولون 3/1، والزمالك على هليولوليس 3/0، فيما تأجل لقاء 6 أكتوبر مع الطيران.

وشهدت الجولة الثامنة فوز كل من: الأهلى على الصيد 3/0، والاتحاد السكندرى على أصحاب الجياد 3/0، وادى دجلة على الواى 3/0، والشمس على دلفى 3/2، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

فيما شهدت المجموعة الثانية فوز كل من: الزمالك على المقاولون 3/1، وسبورتنج على هليوبوليس 3/0، وسموحة على 6 أكتوبر 3/1.