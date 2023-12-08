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فوز الأهلى والزمالك وسموحة فى تاسع جولات دورى سيدات الطائرة

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القاهرة - سامية سيد - أقيمت على مدار اليوم الجمعة لقاءات قوية فى إطار تاسع جولات دورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023/2024 على صعيد المجموعتين الأولى والثانية. 

 

وشهدت هذه الجولة فوز كل من الصيد على الشمس 3/1، والأهلى على أصحاب الجياد 3/0، ووادى دجلة على الاتحاد السكندرى 3/0. 

 

بينما شهدت المجموعة  الثانية فوز كل من سموحة على  المقاولون 3/1، والزمالك على هليولوليس 3/0، فيما تأجل لقاء 6 أكتوبر مع الطيران. 

 

وشهدت الجولة الثامنة فوز كل من: الأهلى على الصيد 3/0، والاتحاد السكندرى على أصحاب الجياد 3/0، وادى دجلة على الواى 3/0، والشمس على دلفى 3/2، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

 

فيما شهدت المجموعة الثانية فوز كل من: الزمالك على المقاولون 3/1، وسبورتنج على هليوبوليس 3/0، وسموحة على 6 أكتوبر 3/1.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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