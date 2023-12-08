- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن مصر فى المجموعة الثانية ببطولة أفريقيا لناشئات الريشة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
ومن المقرر أن يستهل منتخبنا الوطني مشواره في البطولة بمواجهة أصحاب الأرض غدًا السبت. ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي والذي يقام بنص المقص أي أن صاحب الصدارة في المجموعة الأولى يلتقي وصيف المجموعة الثانية ونفس الأمر مع متصدر المجموعة الثانية والذي يواجه وصيف المجموعة الأولى لتحديد المتأهلان للمباراة النهائية.
وتضم قائمة الفراعنة في البطولة القارية 8 لاعبين بواقع 4 لاعبين و4 لاعبات ويضم منتخب الناشئين كلًا من: مؤمن خالد محمد، أحمد محمد عبد العال، محمد عمرو نعمان، وعمر أحمد الصبان.
فيما يضم منتخب الناشئات كلًا من: نور محمد فكري، رحيمة حسين خالد، ملايكة محمد حسن، وميرا علي عبد الغفور.
بطولة أفريقيا لناشئات الريشة الطائرة تحت 15 سنة (1)
بطولة أفريقيا لناشئات الريشة الطائرة تحت 15 سنة (2)
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز