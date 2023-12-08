شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلي اليوم الجمعة 8 / 12 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الجمعة 8 / 12 / 2023 العديد من الأخبار الهامة أبرزها، الأهلي يدفع فاتورة إهدار الفرص بتعادل سلبي مع بلوزداد فى دوري الأبطال.

الأهلي يدفع فاتورة إهدار الفرص بتعادل سلبي مع بلوزداد فى دوري الأبطال

دفع الأهلي "فاتورة" أزمة إهدار الفرص وتعادل سلبياً مع شباب بلوزداد خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد برج العرب في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا. ترتيب مجموعة الأهلي عقب التعادل مع شباب بلوزداد .. الأحمر يتصدر تصدر فريق الأهلى ترتيب المجموعة الرابعة من بطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 5 نقاط، حيث حصدها الفريق الأحمر بعد فوزه على حساب ميدياما بنتيجة 3-0، ثم التعادل مع يانج أفريكانز وشباب بلوزداد.

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التعادل مع شباب بلوزداد بدورى الأبطال

يستعد فريق الكرة الأول بنادى الأهلي لبداية مشواره في بطولة كأس العالم للأندية فى نسختها الحالية، بعد الانتهاء من مواجهة شباب بلوزداد الجزائرى بدور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.

الأهلي يحتفظ بلقب دوري المرتبط لكرة السلة للموسم الثانى على التوالى

حصد النادي الأهلي لقب دوري المرتبط لكرة السلة رجال للموسم الثانى على التوالى، عقب فوز فريق الشباب 18 سنة مساء اليوم الجمعة على نظيره سموحة، في إياب نهائي ‏البطولة بنتيجة 71/62، وذلك قبل انطلاق مباراة الفريقين في فئة الكبار.

فوز الأهلى والزمالك وسموحة فى تاسع جولات دورى سيدات الطائرة