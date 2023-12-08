الامارات | كوزمين مع الشارقة.. تراجع في الدوري وودّع بطولتين مبكراً  

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد مسيرة فريق الشارقة لكرة القدم منذ بداية الموسم الكروي الحالي تراجعاً ملحوظاً، سواء على صعيد البطولات المحلية أو الخارجية، إذ تراجع الفريق في المنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين، بينما ودع بطولتين مبكراً، آخرها الخروج الحزين من الدور الأول الاثنين الماضي في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، إثر تعرضه لخسارتين متتاليتين أمام السد القطري والفيصلي الأردني في آخر جولتين بالدور الأول، وتجمد رصيده عند ثماني نقاط، رغم أن الشارقة كان المرشح الأبرز للتأهل في المجموعة الثانية، بعدما كان متصدراً في فترة سابقة، لكن ناساف الأوزبكي قلب الطاولة، وتصدر وحصد بطاقة التأهل المباشرة إلى دور الـ16.

وباتت النتائج والأرقام السلبية تهدد مشوار المدرب الروماني أولاريو كوزمين مع الشارقة، إذ على الصعيد المحلي أيضاً تراجع ترتيب الفريق في الدوري برصيد 14 نقطة بعد أن لعب ثماني جولات، حيث يملك مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة، بينما يخوض الجولة العاشرة اليوم أمام مضيفه حتا، فيما ودع مبكراً بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، التي يحمل لقبها، بعدما خسر أمام اتحاد كلباء ذهاباً بنتيجة 2-3، وإياباً بنتيجة 1- 2.

وباتت النتائج السلبية تهدد مستقبل كوزمين، وإمكانية استمراره مع الفريق، على الرغم من أن لديه عقداً مع النادي حتى 2025، إذ كان الشارقة جدد معه العقد في يونيو الماضي لموسمين.

ويتعرض كوزمين لضغوط كبيرة من قبل جمهور النادي الذي يريد أن يرى فريقه في القمة، وحاصداً للبطولات، بعدما استقطب الشارقة نجوماً عالميين بارزين، ما كلف النادي مبالغ مالية كبيرة في سبيل الحصول على خدماتهم.

ويلقب كوزمين بـ«صائد البطولات»، نظراً للبطولات التي حققها مع الأندية الإماراتية خلال مشواره التدريبي على غرار مشواره المميز مع العين، وكذلك مع شباب الأهلي، وحتى مع الشارقة في فترة سابقة، لكنه في الموسم الحالي يعاني توالي النتائج السلبية محلياً وخارجياً.

وترصد «الإمارات اليوم» بالأرقام نتائج الشارقة هذا الموسم مع المدرب كوزمين في جميع المسابقات، سواء كان الدوري أو كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، أو دوري أبطال آسيا، فقد بلغ عدد المباريات الرسمية التي خاضها الشارقة منذ بداية الموسم 18 مباراة، فاز في 8 منها، وخسر في ست، وتعادل في أربع، وبلغ إجمالي الأهداف التي سجلها الفريق في جميع مبارياته هذا الموسم 32 هدفاً، فيما استقبلت شباكه ٢٥ هدفاً.

وفي دوري أدنوك للمحترفين خاض ثماني مباريات، فاز في أربع منها وتعادل في مباراتين وخسر في مثلها، ومن بين المباريات التي خاضها الشارقة في الدوري أيضاً لعب ثلاث مباريات على ملعبه لم يفز إلا في واحدة منها على بني ياس بخمسة أهداف في الجولة السادسة، في حين خسر في مباراتين أمام الوصل والعين.

وفي دوري أبطال آسيا لعب الشارقة 8 مباريات، فاز في مباراتين في المرحلة التمهيدية، ثم في دور المجموعات فاز ذهابا على الفيصلي الأردني وناساف الأوزبكي، وتعادل أمام السد القطري، بينما إيابا تعادل مع ناساف، وخسر أيضاً في مباراتي السد والفيصلي. وفي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي خسر في مباراتي الذهاب والإياب أمام كلباء في ربع النهائي.

يذكر أن كوزمين كان تولى تدريب الشارقة في نوفمبر 2021، وتوج معه حتى الآن بأربعة ألقاب، هي بطولة كأس رئيس الدولة مرتين، وكأس السوبر، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

سالم حديد: الشارقة افتقد «صورة البطل» ويعاني عدم استقرار المستوى

قال اللاعب الدولي ولاعب نادي الشارقة السابق، المستشار القانوني سالم حديد، إن «فريق الشارقة افتقد صورة البطل، ويعاني عدم استقرار المستوى، إلى جانب أن هناك خللاً إدارياً، خصوصاً على صعيد التعاقدات، سواء على صعيد التعاقد مع المدرب كوزمين، وكذلك بخصوص التغييرات المستمرة على صعيد التعاقد مع اللاعبين الأجانب»، مطالباً بـ«أهمية تدخل إدارة النادي لضبط مسألة التعاقدات ومعرفة أين الخلل، كون النادي يدفع مبالغ مالية كبيرة دون أن يكون هناك مردود على صعيد النتائج على أرض الواقع».

وأشار إلى أن الفريق يعاني كذلك عدم الاستقرار على صعيد اللاعبين الأجانب، معتبراً أنه «باستثناء استمرار بعض العناصر، فإن النادي يقوم كل سنة بجلب لاعبين أجانب جدد، مثلما حدث مع المهاجم الإسباني ألكاسير، الذي انتقل إلى نادي الإمارات بداية الموسم، وكذلك رحيل الكونغولي بن مالانغو في فترة سابقة بشكل مفاجئ، فيما استقطب النادي هذا الموسم كلاً من موسى ماريغا والتونسي فراس بالعربي»، معتبراً أن الفريق يحتاج إلى وجود لاعب رأس حربة، إلى جانب المشكلات الدفاعية الكثيرة التي تحتاج إلى حلول عاجلة.

وشدد سالم حديد على أهمية تدخل إدارة النادي لإيقاف تراجع مستوى الفريق وإعادته إلى مساره الصحيح مجدداً، معتبراً أن الفريق افتقد صورة البطل التي كان يتميز بها خلال السنوات الأخيرة.

وتساءل: «على أي أساس تمت الاستعانة بخدمات المهاجم المالي موسى ماريغا في حين قام النادي بإعارة اللاعب الكاسير إلى نادي الإمارات؟». وأشار سالم حديد إلى أن عدم استقرار كوزمين على صعيد اللاعبين الذين يستعين بهم يؤثر سلباً على مردودهم الفني أيضاً. وحذر من استمرار النهج الحالي الذي يسير عليه الفريق، مطالباً بسرعة تصحيح الأمور ووضعها في نصابها السليم حتى يعود الفريق بقوة مجدداً.

• الشارقة خرج مبكراً من الدور الأول في دوري أبطال آسيا، ومن ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وهي البطولة التي يحمل لقبها.

• الشارقة جدد عقد المدرب كوزمين لموسمين، منذ يونيو الماضي، حيث يستمر عقده حتى عام 2025.

أرقام متواضعة للشارقة في كل مسابقات الموسم الحالي:

- خاض 18 مباراة، فاز في 8، وخسر في 6، وتعادل 4 مرات.

- سجل 32 هدفاً، واستقبلت شباكه ٢٥ هدفاً.

- لعب في الدوري 8 مباريات، فاز في 4، وخسر مرتين، وتعادل مرتين.

- لديه 14 نقطة فقط في 8 جولات بالدوري.

- لعب 3 مباريات على أرضه في الدوري، فاز في واحدة، وخسر مرتين.

- فاز مرتين في 6 مباريات بدور المجموعات في أبطال آسيا.