ختام منافسات بطولة أفريقيا للشراع مصر 2023

ياسر رشاد - القاهرة - أختتمت اليوم فاعليات بطولة أفريقيا للشراع مصر 2023 التي أقيمت بمنتجع بالم رويال بمنطقة سوما باي بالغردقة والتي شهدت تأهل الثنائي المصري علي بدوي وخلود منسي لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بعد الفوز بلقب الرجال والسيدات في البطولة.

وأقيم اليوم حفل ختام مميز لبطولة أفريقيا للشراع شهد فنيه وتوزيع جوائز الفائزين بمنافسات البطولة.

وجائت نتائج بطولة أفريقيا للشراع في منافسات الرجال ILCA7 حقق المركز الأول علي بدوي لاعب منتخب مصر وجاء في المركز الثاني لاعب أنجولا فيليب فرانسيسكو وفي المركز الثالث لاعب الجزائر عبدالخالق بوسوار.

بينما جائت نتائج منافسات السيدات ILCA6 في المركز الأول لاعبة منتخب مصر خلود منسي وفي المركز الثاني لاعبة موزمبيق ديزي جاستينو وفي المركز الثالث لاعبة تونس انيس جامتي.

ويتأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس أصحاب المركزين الأول والثاني في منافسات ILCA.

وجائت نتائج منافسات IQFOIL في الرجال حقق المركز الأول لاعب الجزائر رامي بودروما وفي منافسات السيدات في المركز الأول لاعبة الجزائر أمينة نادجيت حيث تأهل الثنائي لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 حيث يتأهل اصحاب المركز الأول في منافسات IQFOIL.

شهدت منافسات فورملا كايت حصول لاعب موريشيوس جيان لوري على المركز الأول في منافسات الرجال وحصول جولي سولنجي على المركز الأول في منافسات السيدات ليتأهل الثنائي لدورة الألعاب الأولمبية باريس .

شارك في منافسات البطولة 45 لاعب ولاعبة من 9 دول وهم: “مصر، الجزائر، أنجولا، ليبيا، موريشيوس، المغرب، موزمبيق، سيشل، وتونس“.

وأقيمت البطولة تحت إشراف الاتحاد الدولي للشراع وتنظيم الاتحاد المصري للشراع برئاسة مهندس دكتور الباسل عبدالله تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.