جاياردو أمام انتقادات جماهير اتحاد جدة ومطالبات بعودة نونو سانتو

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى اتحاد جدة السعودي خسارة مفاجئة من نظيره ضمك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر دوري روشن لهذا الموسم.



وتفاجئ عشاق العميد من المستوى الذي ظهر عليه الفريق تحت قيادة المدرب الأرجنتيني مارسيلو دانيال جاياردو، والذي تعاقدت معه إدارة النادي لقيادة النمور خلال منافسات دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية والدوري المحلي.

ويمتلك جاياردو سيرة ذاتية قوية للغاية، حيث تولي عدد من أندية أمريكا الجنوبية ومنهم ريفر بليت، والذي سطر تاريخ كبير مع العملاق الأرجنتيني، حيث تولى تدريب الفريق لثماني سنوات متتالية، حقق خلالهما عدد من الألقاب المحلية والقارية.

جماهير اتحاد جدة غاضبة من جاياردو ومطالبات بعودة نونو سانتو

شهدت الساعات القليلة الماضية غضبًا كبيرًا من عشاق اتحاد جدة تجاه المدرب الأرجنتيني مارسيلو دانيال جاياردو، حيث طالب عدد من الجماهير بضرورة رحيله، بعد مستوى اللاعبين الذي ظهروا عليه خلال مباراة ضمك.

وشهد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حالة غضب من عشاق العميد، حيث طالبوا أنمار الحائلي بضرورة التدخل ورحيل المدرب الأرجنتيني وعودة نونو سانتو مرة أخري لقيادة الاتحاد.

وكانت إدارة اتحاد جدة قد وجهت الشكر للمدرب البرتغالي نونو سانتو، بعد المستويات المتذبذبة التي قدمها المدير الفني السابق للعميد تحت قيادته، بعد الغضب الجماهيري العنيف من استمراره، ليعلن النادي التعاقد مع جاياردو لخلافة البرتغالي.

ولعب جاياردو خمس مباريات مع اتحاد جدة، حيث حقق الفوز في ثلاث لقاءات وخسر في مباراة واحدة وتعادل في أخري.

الجدير بالذكر أن اتحاد جدة سيشارك في بطولة كأس العالم للأندية، والمقرر انطلاقها الأسبوع المقبل، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية.