أهداف مباراة النصر والرياض.. فيديو

ياسر رشاد - القاهرة - نجح النصر في تحقيق الفوز على نظيره الرياض بنتيجة كبيرة 4/1، ضمن منافسات دوري روشن السعودي لهذا الموسم، والتي شهدت تألق كبير للاعبي العالمي خلال هذا اللقاء.



استطاع النصر الخروج من نتائجه المتذبذبة، عقب الهزيمة من نظيره الهلال بنتيجة 3/0، في ديربي الرياض، بجانب التعادل في بطولة دوري أبطال آسيا.

جاء هدف النصر الأول عن طريق اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 31 من زمن المباراة، فيما استطاع الدون منح زميله أوتافيو صناعة الهدف الثاني، حيث قام برفع الكرة على رأسه ليحرز الأخير الهدف الثاني للعالمي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.

بينما سجل الهدف الثالث البرازيلي تاليسكا، عقل الاستفادة من المجهود الذي قام به السنغالي ساديو ماني، حيث وضعه أمام مرمى الرياض ليُسجل الهدف الثالث في شباك خصمه في الدقيقة 67.

وعاد البرازيلي تاليسكا ليُرز الهدف الرابع للنصر والثاني له خلال هذه المباراة، وذلك في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، بعدما نجح في الاستفادة من الكرة العرضية لزميله سلطان الغنام، ليضع الكرة في الشباك.

أهداف مباراة النصر والرياض