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يوفنتوس يهزم نابولي ويخطف صدارة الدوري الإيطالي مؤقتًا

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ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق يوفنتوس على ضيفه نابولي بهدف، مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاديوم آرينا، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من .

سجل فيدريكو جاتي هدف يوفنتوس في الدقيقة السادسة من أحداث الشوط الثاني، ولم تنجح محاولات نابولي في العودة ليخطف البيانكونييري 3 نقاط ثمينة في صراع الكالتشيو.

بهذه النتيجة خطف يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي بشكل مؤقت بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان، في حين يحتل نابولي حامل اللقب، المركز الخامس برصيد 24 نقطة.

ومن المتوقع استعادة إنتر ميلان لصدارة الكالتشيو حال فوزه على أودينيزي غدا السبت في إطار منافسات نفس الجولة بالدوري الإيطالي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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