مصطفى محمد على رأس قائمة نانت لمواجهة باريس سان جيرمان

ياسر رشاد - القاهرة - يتواجد المحترف المصري مصطفى محمد على رأس قائمة فريق نانت المستدعاة لمواجهة باريس سان جيرمان، والمقرر بها فى تمام العاشرة من مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الفرنسي.

وشارك مصطفى محمد مع نانت في 12 مباراة في الموسم الحالي من الدوري الفرنسي، وسجل 5 أهداف.

ويحتل نانت المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 18 نقطة، بينما يتصدر باريس سان جيرمان المسابقة برصيد 33 نقطة.

وكان نانت فازعلى حساب فريق نيس، بهدف نظيف، فى الجولة الماضية من الدوري الفرنسي

ويبحث مصطفى محمد عن زيارة شباك باريس سان جيرمان للمرة الأولى، حيث واجه الفريق الباريسي، فى 3 مباريات سابقة، لم يساهم فى تسجيل أى هدف وخسرهم جميعا. وسجل مصطفى محمد 5 أهداف خلال الموسم الحالي مع نانت فى الدوري الفرنسي، خلال 12 مباراة.