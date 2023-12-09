شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يتحدث عن التعادل أمام بلوزداد وغياب عبد القادر وإهدار الفرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلي عدم رضاه عن نتيجة مباراة شباب بلوزداد الجزائري التي اقيمت مساء اليوم الجمعة باستاد برج العرب في دوري ابطال افريقيا.

وقال كولر عقب المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي: حاولنا الفوز وهاجمنا المنافس لكننا لم نتمكن من حصد النقاط الثلاثة وهذه نتيجة لم أتمناها لكنها أفضل بالتأكيد من الخسارة.

وأضاف : مازالت مشكلتنا الأساسية هي إهدار الفرص وغياب التوفيق بشكل كبير جدا، ..لابد ان نجد حل لها.

ورفض المدرب السويسري مصطلح كلمة انهيار الأهلي وقال إنه وصف قاسي.

وتابع : علينا حالياً البحث عن علاج لازمة إهدار الفرص واستعادة ثقة اللاعبين.

واشتكى من ظاهرة الإجهاد لأن الفريق يلعب مباراة كل 3 أيام لذلك لا يجد الجهاز الفني الوقت الكافي لحل المشاكل".

وأوضح : استاد القاهرة افضل من اي ملعب اخر في مصر.

واكد على انه يحترم جميع الآراء لكنه المدرب الذي يشاهد اللاعبين يوميا في المران، ولا بد أن يصل اللاعب لمستوى جيد في المران حتى يشارك في المباريات.

وأكد ان عدم مشاركة احمد عبد القادر تعود إلى انه يبحث عن اللاعب الجاهز والذي يحقق له الفوز.

أما كريستو فهو عاد من الإصابة بعد فترة طولية ولم يخض سوى تدريبين فكيف يلعب في مباراة اليوم.

ودفع الأهلي "فاتورة" أزمة إهدار الفرص وتعادل سلبياً مع شباب بلوزداد خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد برج العرب في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ورفع الأهلي رصيده إلى 5 نقاط من فوز على ميدياما الغاني وتعادل مع يانج أفريكانز بتنزانيا ومع شباب بلوزداد ببرج العرب .

فيما ضم تشكيل شباب بلوزداد، كلاً من : رايس مبولحي، حسين بن عيادة ، مواد حداد ، أشرف بودرامة ، مختار بلخيتر، عبد الرؤوف سنجيت ، عدلان قديورة ، حسين سلمي ، طلال بوصوف ، ليونيل وامبا وعبد الرحمن مزيان.

وأدار المباراة ، طاقم تحكيم كينى بقيادة واويرو كاماكو، وساعده الثنائى جيلبرت شيريوت، وستيفان يامبي، ومعهم الحكم الرابع نياجراوا ديكنس.