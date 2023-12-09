شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يخوض أولى تدريباته بالجزائر استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو فريق مودرن فيوتشر أولى تدريباتهم عقب الوصول الى الجزائر وذلك عقب قرر الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي فورموسينيو، على ملعب نيلسون مانديلا، على أن يخوض تدريبه الأساسي غداً السبت على ملعب المباراة.

ووصلت قبل قليل، بعثة مودرن فيوتشر، إلى الجزائراستعداداً لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية والتي تجمع الفريقين الأحد المقبل على ستاد 5 جويلية.

وضمت بعثة مودرن فيوتشر 24 لاعباً وهم: محمود جنش، أحمد يحيى، محمود حمدي، باسم علي، محمد عبد السلام، محمود رزق، عمر كمال، محمد ربيعة، محمد فاروق، غنام محمد، محمد نصير، محمد صادق، عمر محمد، باباتوندي بيلو، عبد الكبير الوادي، كاجالي درامي، علي زعزع، هشام عادل، محمد محمود، طارق طه، احمد عاطف، ايمن الصفاقسي، مروان محسن، عمر السعيد.

ورافق الفريق كلاً من أيمن منصور عضو مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر ورئيس البعثة، وهيثم عرابي الرئيس التنفيذي للنادي، والمهندس هشام حافظ عضو مجلس الإدارة.

وفاز مودرن فيوتشر في أول مواجهتين له بدور المجموعات على فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي بهدف نظيف ثم الهلال الليبي بهدفين لهدف.



تدريب مودرن فيوتشر



تدريب مودرن فيوتشر