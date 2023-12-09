شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تشيد بثنائية جون إيبوكا وصديق أوجولا فى سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الحساب الرسمى لرابطة الأندية المصرية المحترفة، بما يقدمه الثنائى جون إيبوكا وصديق أوجولا لاعبى فريق سيراميكا فى المباريات الماضية فى دورى Nile وخاصة مواجهة إنبى الأخيرة.

ونشر الحساب الرسمى لرابطة الأندية على "فيس بوك"، فيديو للتعاون بين الثنائى فى الأهداف معلقا عليه: "أنت جول، وأنا جول.. أنت تصنع جول، وأنا أصنع جول.. صديق أوجولا وجون إيبوكا؛ ثُنائية لا تعرف إلا طريق الشباك في دوري nile ".

ويستعد فريق سيراميكا لمواجهة فيوتشر فى الجولة التاسعة من منافسات دورى Nile المقرر لها الخميس المقبل، قبل السفر للإمارات لمواجهة الأهلى فى السوبر المحلى المقرر لها 25 ديسمبر الجارى.

ويشارك فريق سيراميكا لأول مرة في تاريخه في بطولة السوبر المحلى، والذى سيكون بنظامه الجديد لأول مرة بمشاركة 4 أندية بدلا من اثنين، وهم بطل الدورى ووصيفه وبطل كأس مصر وكأس رابطة الأندية.

ونجح فريق سيراميكا في التتويج بالنسخة الثانية من بطولة كأس رابطة الأندية في الموسم الماضى، وهى ما أهلته للمشاركة في بطولة السوبر المحلى الذى سيقام في نهاية هذا الشهر بدولة الإمارات، وسيكون ف مواجهة قوية أمام الأهلى.

وبدأ سيراميكا مبارياته فى دورى Nile بالهزيمة من الاتحاد السكندرى بهدف نظيف، ثم التعادل مع فاركو بهدفين لمثلهما، ثم الفوز على الداخلية برباعية نظيفة، ثم الخسارة من طلائع الجيش بهدف نظيف، ثم الفوز على بيراميدز بهدفين نظيفين، ثم الهزيمة من الأهلى بهدفين مقابل هدف، قبل أن يستعيد توازنه ويفوز على البنك الأهلى بهدف نظيف، أخيرا الفوز على إنبى بأربعة أهداف مقابل هدفين.