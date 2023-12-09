أخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 8 / 12 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة 8 / 12 / 2023 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة ساجرادا الأنجولى.

الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة ساجرادا الأنجولى

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته عصر اليوم الجمعة، على ملعب النادي، استعداداً للقاء ساجرادا الأنجولي المقرر له غداً السبت باستاد السلام في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وصول حسين لبيب إلى الإمارات لحضور سوبر اليد

وصل حسين لبيب رئيس نادى الزمالك إلى الإمارات لحضور مباراة السوبر المصرى بين الأهلى و الزمالك المحدد لها الرابعة عصر غدا السبت بتوقيت القاهرة بالفجيرة.

معتمد جمال: الحالة المعنوية للاعبى الزمالك مرتفعة وهدفنا الفوز على ساجرادا

أكد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على صعوبة مباراة ساجرادا الأنجولي المقرر لها غدا السبت في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

عمر جابر: علينا ألا ننخدع بالفوز الكبير على سوار الغيني قبل مواجهة ساجرادا

شدد عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أهمية مباراة ساجرادا الأنجولي المقرر لها غدا السبت في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية .

عبد الله جمعة يعود لقائمة الزمالك فى مواجهة ساجرادا الأنجولى

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن القائمة التي ستخوض مباراة ساجرادا الأنجولي المقرر لها في السادسة مساء غداً السبت باستاد السلام في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.