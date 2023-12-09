شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفوز على سموحة 91-81 بدورى المرتبط لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق سلة الأهلي في الفوز على سموحة بنتيجة 91-81، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، في إياب نهائي دوري المرتبط لكرة السلة.

وكان الأهلي قد حسم لقب دوري المرتبط لكرة السلة قبل مباراة فريقى الرجال، عقب فوز شباب الأهلي على شباب سموحة ذهابا وإيابا، وفوز فريق الرجال في مباراة الذهاب، قبل أن يكرر فوزه الليلة في مباراة الإياب.

بهذه النتيجة احتفظ الأهلي بلقب دوري المرتبط لكرة السلة، والذي توج به في الموسم الماضي على حساب الاتحاد السكندري.

جاءت نتيبجة فترات المباراة كما يلي:

الربع الأول.. الأهلي 27-28 سموحة

الربع الثاني.. الأهلي 47-44 سموحة

الربع الثالث.. الأهلي 70-58 سموحة

الربع الرابع.. الأهلي 91-81 سموحة