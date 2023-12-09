شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى المصرى سيف رفعت وسيف الجبالى ضمن قائمة معسكر منتخب مصر للناشئين بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت إدارة قطاع الناشئين بالنادي المصري، بقيادة عباس نور الدين، المدير الفني للقطاع، إخطارًا من منطقة بورسعيد لكرة القدم برئاسة محمد ياسين ومديرها التنفيذي جمال نوفل، يفيد باختيار الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 15 عامًا (المرحلة العمرية 2008) بقيادة أحمد الكاس لثنائي فريق المصري سيف رفعت وسيف الجبالي للانضمام للمعسكر المغلق المقرر إقامته بالإسكندرية، اعتبارا من بعد غدا الأحد الموافق العاشر من ديسمبر الجاري.

جدير بالذكر أن اللاعب سيف رفعت يشغل مركز الظهير الأيمن، فيما يشغل سيف الجبالي مركزي لاعب خط الوسط المهاجم ورأس الحربة.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الزمالك على استاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك يوم الخميس الموافق 14 ديسمبر الجاري، وذلك بعدما تأجلت مواجهة المصري ومودرن فيوتشر، بسبب انشغال الأخير بخوض منافسات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتل النادي المصري المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 12 نقطة، متساويا مع الاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر، وخاض المصري 7 مباريات، فاز في 4 مواجهات وخسر 3 لقاءات أخرى، وأحرز لاعبو المصري 9 أهداف واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.