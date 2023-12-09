شكرا لقرائتكم خبر عن شباب بلوزداد الجزائرى: التعادل مع الأهلي منطقى ويخدم الفريقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد القادر شنيونى، المتحدث الرسمي باسم نادى شباب بلوزداد الجزائرى، أن تعادل فريقه اليوم أمام الأهلى منطقى، وهذا الأمر يخدم الفريقين في ترتيب المجموعة، من عمر بطولة دورى أبطال أفريقيا، ويساعدهما على الصعود للدور المقبل.

وأوضح عبد القادر شنيونى خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 مع الإعلامى إبراهيم فايق قائلا: "الأهلى أهدر العديد من الفرص للتهديف في أحداث الشوط الأول من عمر اللقاء، بينما في الشوط الثانى أضاع فريق شباب بلوزداد فرصا للتهديف أيضا وكان الأفضل على مر الـ45 دقيقة".

ودفع الأهلي "فاتورة" أزمة إهدار الفرص وتعادل سلبياً مع شباب بلوزداد خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد برج العرب في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ورفع الأهلي رصيده إلى 5 نقاط من فوز على ميدياما الغاني وتعادل مع يانج أفريكانز بتنزانيا ومع شباب بلوزداد ببرج العرب.