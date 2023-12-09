شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 8/ 12/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الجمعة، الموافق 8/ 12/ 2023 العديد من الأخبار الهامة، جاء أبرزها.. الأهلي يدفع فاتورة إهدار الفرص بتعادل سلبي مع بلوزداد فى دوري الأبطال، وعبد الله جمعة يعود لقائمة الزمالك فى مواجهة ساجرادا الأنجولى.

الأهلي يدفع فاتورة إهدار الفرص بتعادل سلبي مع بلوزداد فى دوري الأبطال

دفع الأهلي "فاتورة" أزمة إهدار الفرص وتعادل سلبياً مع شباب بلوزداد خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد برج العرب في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا. عبد الله جمعة يعود لقائمة الزمالك فى مواجهة ساجرادا الأنجولى أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن القائمة التي ستخوض مباراة ساجرادا الأنجولي المقرر لها في السادسة مساء غداً السبت باستاد السلام في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

معتمد جمال: الحالة المعنوية للاعبى الزمالك مرتفعة وهدفنا الفوز على ساجرادا

أكد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على صعوبة مباراة ساجرادا الأنجولي المقرر لها غدا السبت في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة ساجرادا الأنجولى

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته عصر اليوم الجمعة، على ملعب النادي، استعداداً للقاء ساجرادا الأنجولي المقرر له غداً السبت باستاد السلام في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وصول حسين لبيب إلى الإمارات لحضور سوبر اليد

وصل حسين لبيب رئيس نادى الزمالك إلى الإمارات لحضور مباراة السوبر المصرى بين الأهلى و الزمالك المحدد لها الرابعة عصر غدا السبت بتوقيت القاهرة بالفجيرة.

لاعبو بيراميدز يتعاهدون لرئيس النادى بالفوز على صن داونز

عقد ممدوح عيد رئيس نادى بيراميدز ورئيس البعثة جلسة مع لاعبى الفريق في جنوب أفريقيا، قبل ساعات من مواجهة صن داونز في إطار مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، وشهدت الجلسة ارتفع فى الروح المعنوية للاعبي الفريق.

مودرن فيوتشر من المطار للمران استعداداً لمواجهة اتحاد العاصمة

قرر الجهاز الفني لفريق مودرن فيوتشر بقيادة البرتغالي فورموسينيو، خوض الفريق تدريبه الأول في الجزائر مساء اليوم الجمعة على ملعب نيلسون مانديلا، على أن يخوض تدريبه الأساسي غداً السبت على ملعب المباراة.

ينتظر اتحاد الكرة عودة البرازيلى ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأولمبى من بلاده خلال الساعات القليلة المقبلة، لحسم مصير معسكر المنتخب فى يناير، حيث تشير بعض التوقعات لإلغاء هذا المعسكر.