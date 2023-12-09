شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم: شخصية الأهلى غائبة وصفقاته غير موفقة.. ورحيل محمد شريف "خاطئ" والان مع تفاصيل الخبر
وقال أشرف قاسم خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "شخصية الأهلى غائبة عن الفريق فى المباريات الأخيرة، وغياب السيطرة الفنية على بعض اللاعبين من كولر، كما أن الفريق يحتاج تدعيم بعض المراكز، والصفقات الجديدة التى أبرمها الأهلى غير موفقين".
وتابع: رحيل محمد شريف كان قرارا خاطئا بكل المقايس وترك فراغ كبير فى مركز المهاجم، والأهلى لابد أن يمتلك أكثر من مهاجم جاهز لكثرة البطولات والمباريات.
وأوضح أشرف قاسم: "الأهلى أهدر فوزا سهلا اليوم بإهدار العديد من الفرص السهلة من كهربا وبيرسى تاو وحسين الشحات، ومشكلة الأهلى الأكبر حاليا هو غياب التهديف، وكرة حسين الشحات التى ردتها العارضة كان فيها كل حاجة صح من بيرسى تاو لتحرك حسين لوضع الكرة من فوق الحارس ولكن سوء التوفيق منعها".
وعن كولر، قال: "هناك علامات استقهام على تغييرات كولر المتأخرة دائما وليه دائما بيغير آخر 20 دقيقة، كان لابد من التدخل من بدرى أوى، ودفاع الأهلى ظهر متوترا فى مباراة بلوزداد".
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