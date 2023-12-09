شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم: شخصية الأهلى غائبة وصفقاته غير موفقة.. ورحيل محمد شريف "خاطئ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أشرف قاسم نجم الزمالك السابق أن الأهلى أهدر فوزا سهلا أمام شباب بلوزداد الجزائرى، ومشكلته الأكبر فى الوقت الحالى هو غياب التهديف ويحتاج لدعم مركز رأس الحربة بمهاجم قوى.

وقال أشرف قاسم خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "شخصية الأهلى غائبة عن الفريق فى المباريات الأخيرة، وغياب السيطرة الفنية على بعض اللاعبين من كولر، كما أن الفريق يحتاج تدعيم بعض المراكز، والصفقات الجديدة التى أبرمها الأهلى غير موفقين".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "الأهلى يلعب منذ بداية الموسم بدون مهاجم، ومقدرش أقول أن كهربا مهاجم هو بيأدى دور المهاجم، ولكن الأهلى يحتاج مهاجم قوى يحل أزمة إهدار الفرص".

وتابع: رحيل محمد شريف كان قرارا خاطئا بكل المقايس وترك فراغ كبير فى مركز المهاجم، والأهلى لابد أن يمتلك أكثر من مهاجم جاهز لكثرة البطولات والمباريات.

وأوضح أشرف قاسم: "الأهلى أهدر فوزا سهلا اليوم بإهدار العديد من الفرص السهلة من كهربا وبيرسى تاو وحسين الشحات، ومشكلة الأهلى الأكبر حاليا هو غياب التهديف، وكرة حسين الشحات التى ردتها العارضة كان فيها كل حاجة صح من بيرسى تاو لتحرك حسين لوضع الكرة من فوق الحارس ولكن سوء التوفيق منعها".

وعن كولر، قال: "هناك علامات استقهام على تغييرات كولر المتأخرة دائما وليه دائما بيغير آخر 20 دقيقة، كان لابد من التدخل من بدرى أوى، ودفاع الأهلى ظهر متوترا فى مباراة بلوزداد".