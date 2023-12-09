شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات الجولة الثانية عشرة من دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت لجنة المسابقات التابعة لاتحاد الكرة تعديلات على موعد مباريات الجولة الثانية عشرة من دورى المحترفين، والتى من المقرر ان تنطلق يوم الخميس المقبل تنتهى السبت، والتى تستمر على مدار 3 أيام.

الخميس 14 ديسمبر

طنطا مع غزل المحلة "استاد طنطا"

النصر للتعدين مع دكرنس "استاد النصر"

بترول أسيوط مع القناة "استاد البترول"

راية مع المصرية للاتصالات "استاد حرس الحدود"

لافيينا مع أسوان "استاد الأسيوطى"

بروكسى مع النجوم "استاد بروكسى"

أبو قير للاسمدة مع بتروجت "نادى أبو قير"

الجمعة 15 ديسمبر

مصر المقاصة مع مكادى "استاج الأسيوطى"

السبت 16 ديسمبر

وادى دجلة مع حرس الحدود "استاد السلام"

وأسدل الستار على منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة دورى المحترفين، والتي شهدت عودة بتروجت لصدارة ترتيب الدورى مستفيدا من سقوط منافسيه على الصدارة.

وشهدت الأسابيع التي لعبت تغييرات كثيرة على مستوى الصدارة وجسدت بشكل واضح لعبة الكراسى الموسيقية، حيث لم يسيطر أى فريق على الصدارة أكثر من 3 أسابيع متتالية وهو ما يؤكد قوة المنافسة حتى الآن على الصدارة.

وجاءت نتائج الأسبوع الـ11 على النحو التالى فوز بتروجت على بروكسى بثلاثية، وحرس الحدود على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف، ولافيينا على مكادى بهدف دون مقابل، كما تعادل أسوان وبترول أسيوط سلبيا، بينما فاز وى على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف، والنجوم على النصر للتعدين 2/ 1، وتعادل غزل المحلة وراية 0/0، وجمهورية شبين مع وادى دجلة 0 / 0، بينما فاز السكة على دكرنس بهدف نظيف، والقناة مع أبو قير للأسمدة.