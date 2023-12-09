بطولة قطر: الوكرة يعود الى سكة الانتصارات

الرياص - اسماء السيد - الدوحة: استعاد الوكرة نغمة الانتصارات في الدوري القطري لكرة القدم بتغلبه على الأهلي 3-2 الجمعة في المرحلة الحادية عشرة، فيما تجنب العربي الخسارة امام معيذر بتعادل قاتل 2-2.

في المباراة الاولى، سجل الجزائري محمد بن يطو (24 و36 من ركلة جزاء) والمغربي أيوب عسال (48) اهداف الوكرة، والفرنسي عمر سيكو (11 من ركلة جزاء) وأمن الطيهي (90+2) هدفي الأهلي.

وعوض الوكرة تعادله مع الغرافة في المرحلة الماضية، وحقق فوزا في المباراة قبل الأخيرة بقيادة مدربه الإسباني تينتين ماركيس لوبيس الذي سيشرف على تدريب المنتخب القطري بعد مباراة الدحيل المقررة في 17 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

ورفع "النواخذة" رصيدهم الى 21 نقطة وتقدموا الى المركز الثالث مؤقتا، فيما تجمد رصيد الأهلي عند تسع نقاط في المركز العاشر.

تقدم مبكر

وتقدم الأهلي مبكرا بعد ركلة جزاء كسبها نويد محمد إثر عرقلة الدولي لوكاس مينديس فانبرى لها سيكو بنجاح (11).

وأدرك بن يطو التعادل بعد تمريرة رائعة من عسال وضعته امام المرمى الخالي فتابع الكرة في الشباك (24).

واقتنص رابح يحيى ركلة جزاء بعد تعرضه لعرقلة من المدافع جاسم محمد فانبرى لها بن يطو بنجاح مسجلا هدفه الشخصي الثاني ولفريقه (36).

وأكد الوكرة تفوقه عندما مرر يحيى كرة عرضية تابعها بن يطو براسية ارتدت من الحارس وتهادت امام عسال الذي وضعها في الشباك (48).

وقلص الطيهي النتيجة بعد ركنية التونسي نعيم السليتي (90+2).

وفي الثانية، انتزع العربي تعادلا قاتلا من معيذر 2-2.

وسجل البرازيلي رافيينا ألكانتارا (35) والتونسي يوسف المساكني (90+9) هدفي العربي، والروماني دينيس البيك (45+4) ومحمد صلاح النيل (89 من ركلة جزاء) هدفي معيذر.

فشل العربي

وفشل العربي وصيف النسخة السابقة، في تحقيق فوزه الثالث تواليا، فاكتفى برفع رصيده الى 13 نقطة وظل في مركزه السابع، فيما بلغ رصيد معيذر ست نقاط في المركز قبل الأخير.

وكان العربي الطرف الأفضل واستطاع ان يسجل هدفا عبر عبد الله معرفية، بيد انه الغي بداعي التسلل (24).

وتقدم فريق المدرب يونس علي عبر الكانتارا الذي استغل تمريرة السوري عمر السومة داخل المنقطة وسددها في سقف المرمى (35).

معيذر

وتعادل معيذر عبر دينيس البيك الذي استغل خطأ فادحا من المدافع الإسباني وسيم قداري الذي فشل في السيطرة على الكرة فخطفها وواجه الحارس ووضعها في الشباك (45+4).

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الاصلي تقدم معيذر بالهدف الثاني عندما حصل ألبيك على ركلة جزاء بعد عرقلته من قداري فانبرى لها البديل النيل بنجاح (89).

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الاخيرة مرر يوسف مفتاح كرة عرضية حولها المساكني الى الشباك (90+9).

ام صلال- المرخية

وفي مباراة ثالثة، تعادل ام صلال مع المرخية 1-1.

وسجل المغربي مروان بلوداني (6 خطأ في مرمى فريقه) هدف المرخية، والمغربي الأخر أسامة طنان (42) هدف أم صلال.

ورفع ام صلال رصيده الى 15 نقطة في المركز السادس، فيما وصل المرخية الى النقطة الرابعة فقط في المركز الأخير.

وتختتم المرحلة السبت حيث يلتقي الدحيل مع قطر، والغرافة مع الشمال، والسد مع الريان.