كأس ملك البحرين: الخالدية يبلغ ربع النهائي

الرياص - اسماء السيد - المنامة: جرد الخالدية ضيفه الحالة من لقب بطل مسابقة كأس ملك البحرين في كرة القدم عندما تغلب عليه 3-1 الجمعة على استاد البحرين الوطني بالرفاع ووبلغ ربع النهائي.

وسجل عثمان الحاج (41) ومهدي عبد الجبار (43) وإسماعيل عبد اللطيف (90+6) اهداف الخالدية، والغاني جوزيف أنساه (55) هدف الحالة، علما أنه أهدر ركلة جزاء تصدى لها حارس الخالدية محمد الغرابلي (60).

ولعب الخالدية بعشرة لاعبين اثر طرد لاعبه سيدينا دابو لتسببه في ركلة جزاء (58).

ويلتقي الخالدية في الدور المقبل مع الفائز من لقاء الشباب والاتحاد المقرر السبت.

وعلى استاد علي بن محمد في عراد، فاز المحرق على قلالي بهدف وحيد سجله حسن الكراني (27).

وضرب المحرق موعدا مع الرفاع في قمة مبكرة بالمسابقة.

وانطلق الدور ثمن النهائي الخميس بفوز الرفاع على عالي 5-صفر، والأهلي على أم الحصم 4-صفر.

ويلعب السبت أيضا سترة مع البسيتين، على أن يختتم الدور ثمن النهائي الأحد بلقاءي المنامة مع الرفاع الشرقي، والحد مع الاتفاق.