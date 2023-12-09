بطولة السعودية: الهلال يواصل انتصاراته المتتالية

الرياص - اسماء السيد - الرياض: واصل الهلال انتصاراته المتتالية ورفعها الى تسعة عندما تغلب على مضيفه الطائي 2-1 الجمعة في افتتاح المرحلة السادسة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم، فيما استعاد النصر توازنه بفوز كبير على الرياض 4-1.

في المباراة الاولى على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، جاءت ثنائية الهلال في الشوط الأول عن طريق سالم الدوسري (20) والصربي الكسندر ميتروفيتش (30 من ركلة جزاء) رافعا رصيده الى 14 هدفا في المركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق هدفين خلف مهاجم النصر الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو المتصدر.

وسجل طارق محمد هدف الشرف لصاحب الأرض (45+1).

وهو الفوز الرابع عشر للهلال هذا الموسم وهو الوحيد الذي لم يذق طعم الخسارة حتى الان في الدوري في سعيه الى استعادة اللقب من اتحاد جدة، فرفع رصيده الى 44 نقطة مبقيا على فارق النقاط السبع أمام مطارده المباشر النصر، فيما تجمد رصيد الطائي عند 17 نقطة في المركز الثاني عشر.

وضغط الهلال بقوة منذ البداية لكنه انتظر الدقيقة 20 لترجمة أفضليته الى هدف سجله الدوسري بتسديدة اثر تمريرة عرضية من سلمان الفرج.

وحصل الهلال الساعي الى لقبه التاسع عشر في الدوري، على ركلة جزاء بعد 10 دقائق انبرى لها ميتروفيتش بنجاح (30).

وسجل الهلال هدفا ثالثا عن طريق البرتغالي روبن نيفيش (42) ألغي الهدف بداعي التسلل.

وتمكن الطائي من تسجيل هدفه الوحيد في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الاول عن طريق طارق محمد.

وتابع الهلال تفوقه في الشوط الثاني وأهدر ميتروفيتش فرصة للتعزيز من انفراد (49) بعد تمريرة رائعة من الدوسري سددها بقوة لكن حارس مرمى الطائي تألق في التصدي لها.

ومنع القائم الأيمن للطائي الدولي الصربي الآخر سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش من هدف برده تسديدته القوية اثر تمريرة من نيفيش (55) قبل أن تعود إلى الدوسري الذي سددها بقوة تصدى لها حارس الطائي.

رونالدو

وفي الثانية على ملعب مرسول بارك في الرياض، قاد رونالدو فريقه النصر الى استعادة توازنه سريعاً بعد خسارة الديربي أمام الهلال، بالفوز على ضيفه الرياض 4-1.

وافتتح رونالدو التسجيل (31)، وصنع الثاني لمواطنه أوتافيو (45+3). وأضاف البرازيلي اندرسون تاليسكا ثنائية (67 و90+4)، فيما سجل الجامايكي اندري غراي (68) هدف الرياض.

وتصدر رونالدو قائمة الأكثر مساهمة في الدوري (24) بتسجيله 16 هدفاً مع ثماني تمريرات حاسمة.

واندفع النصر منذ البداية وكان قريباً من التسجيل بتسديدة للإيفواري سيكو فوفانا تصدى لها الحارس الأوروغوياني مارتن كامبانيا (9)، ثم أبعد المالي بيراما توريه ابعد كرة رونالدو قبل معانقتها للشباك (14).

وتصدى كامبانيا لكرة رونالدو قبل أن يشتتها الدفاع (21)، لكنه أخفق بعد 10 دقائق أمام البرتغالي اثر كرة عرضية تابعها الاخير داخل المرمى (31).

وعزز النصر تقدمه عندما لعب رونالدو كرة عرضية تابعها اوتافيو برأسه على يمين كامبانيا (45+3).

وأضاف النصر هدفاً ثالثاً عندما تلاعب السنغالي ساديو مانيه بالدفاع ومرر الكرة الى تاليسكا الذي لعبها على يسار راكان النجار، بديل كامبانيا، (67).

وقلص غراي الفارق من انفراد انهاه بتسديدة قوية على يسار نواف العقيدي (68)، قبل أن يختم تاليسكا المهرجان برأسية (90+4).

وقفز التعاون الى المركز الثالث مؤقتاً عندما تغلب على ضيفه الفيحاء 4-1 على ملعب نادي التعاون ببريدة.

وسجل البرازيلي ماتيوس دوس سانتوس (15) والهولندي أشرف المهديوي (40 من ركلة جزاء) والغامبي موسى بارو (62) وعبد الفتاح آدم (84) أهداف التعاون، والزامبي فاشن ساكالا (6) هدف الفيحاء.

ورفع التعاون رصيده إلى 31 نقطة، فيما بقي الفيحاء على رصيده السابق 19 نقطة.

الخليج

واستعاد الخليج نغمة الانتصارات إثر تغلبه على ضيفه أبها 3-1 على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وسجل البرتغالي فابيو مارتينز (16) والمصري محمد شريف (45+3) والبرتغالي إيفو رودريغيش (59) أهداف الخليج، وزكريا سامي (80) هدف ابها.

وطرد مارتينز في الدقيقة 64.

ورفع الخليج رصيده إلى 16 نقطة، في حين بقي رصيد أبها 13 نفطة في المركز السادس عشر.

النتائج والترتيب

في ما يأتي النتائج والترتيب في المرحلة 16 ضمن بطولة السعودية في كرة القدم:

الخميس:

الحزم - الفتح 2 - 0

ضمك - الاتحاد 3 - 1

الشباب - الاتفاق 0 - 0

الجمعة:

الطائي - الهلال 1 - 2

التعاون - الفيحاء 4 - 1

الخليج - أبها 3 - 1

النصر - الرياض 4 - 1

السبت:

(15:00) الأهلي - الرائد

(18:00) الوحدة - الأخدود

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. الهلال 16 14 2 0 48 9 44

2. النصر 16 12 1 3 43 19 37

3. التعاون 16 9 4 3 28 15 31

4. الأهلي 15 9 3 3 32 19 30

5. الاتحاد 16 8 4 4 31 18 28

6. ضمك 16 6 6 4 31 24 24

7. الفتح 16 7 3 6 29 24 24

8. الاتفاق 16 6 6 4 20 16 24

9. الفيحاء 16 4 7 5 19 22 19

10. الوحدة 15 6 1 8 26 30 19

11. الشباب 16 4 5 7 17 23 17

12. الطائي 16 5 2 9 20 32 17

13. الخليج 16 4 4 8 19 27 16

14. الرياض 16 4 4 8 15 33 16

15. الأخدود 15 4 1 10 11 23 13

16. أبها 16 4 1 11 18 40 13

17. الرائد 15 3 3 9 17 26 12

18. الحزم 16 2 5 9 17 41 11