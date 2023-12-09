بعد تعادله مع شباب بلوزداد.. كيف يتخطى الأهلي مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا؟

الشارقة - اميمة ياسر -

تعادل الأهلي سلبيا بدون أهداف مع فريق شباب بلوزداد الجزائري، في المواجهة التي أقيمت مساء الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبهذا التعادل، يستمر الأهلي في صدارة مجموعته بمسابقة دوري أبطال أفريقيا بـ 5 نقاط، رغم التعادل مع بلوزداد، حيث يلعب مباراته القادمة في البطولة ضد الفريق الجزائري بملعبه.

وفيما يلي ترتيب مجموعة الأهلي، بعد تعادله مع شباب بلوزداد، وتعادل ميدياما مع يانج أفريكانز:

الأهلي – الأول: 5 نقاط.

شباب بلوزداد الجزائري – الثاني: 4.

ميدياما الغاني – الثالث: 4.

يانج أفريكانز التنزاني – الرابع: 2.

كيف يتخطى الأهلي دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا؟

الأهلي أمامه 3 مباريات بـ 9 نقاط أمام كل من بلوزداد في الجزائر، ثم ميدياما في غانا، وأخيرًا أمام يانج أفريكانز بالقاهرة.

وقد يتمكن الأهلي من تخطي مرحلة المجموعات والتأهل إلى الدور التالي من البطولة القارية في الحالات التالية:

1 – الفوز في جميع مبارياته القادمة.

2 – الفوز في مباراتين والتعادل في ثالثة.

3 – الفوز في مباراتين فقط والخسارة في الأخرى.

4 – الفوز في مباراة والتعادل في واحدة والخسارة في أخرى، بشرط ألا تكون الخسارة في مواجهة ميدياما، كذلك خسارة بطل غانا أمام بلوزداد في الجزائر.

5 – الفوز على بلوزداد في الجزائر مع التعادل أمام كل من ميدياما ويانج أفريكانز، بشرط تعادل بطل غانا مع نظيره التنزاني.