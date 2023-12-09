قرار عاجل من إدارة الأهلي بعد التعادل مع شباب بلوزداد

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن مجلس إدارة النادي الأهلي قرر تغريم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم ماليًا بعد التعادل أمام نظيره شباب بلوزداد الجزائري في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد سقط في فخ التعادل للمرة الثانية على التوالي في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما تعادل سلبيًا أمام نظيره شباب بلوزداد الجزائري، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن مصدر خاص داخل النادي الأهلي أن إدارة القلعة الحمراء قررت توقيع غرامة مالية على لاعبي الفريق وفقًا لما تنص عليه لائحة الفريق عقب التعادل أمام شباب بلوزداد.

ويأتي قرار الأهلي بمعاقبة لاعبيه ماليًا على خلفية خسارة الفريق الأحمر لأربع نقاط في مشواره ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي.

وبالرغم من نتيجة التعادل، إلا أن الأهلي مازال يحتل صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا برصيد 5 نقاط.

ويأتي فريق شباب بلوزداد الجزائري في وصافة المجموعة في المركز الثاني برصيد 4 نقاط جمعهم من 3 مباريات خاضها منذ انطلاق دوري المجموعات.

وسيسافر الأهلي إلى السعودية يوم الإثنين المقبل للاستعداد لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي تقام في مدينة جدة.

ويستهل الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، يوم الـ 15 من ديسمبر الجاري.