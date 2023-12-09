الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقالة

كشف مقربون من مسؤول بارز في أحد أندية المحترفين أنه يشعر بحالة من الإحباط، وأنه يفكر في تقديم استقالته في أعقاب تراجع مستوى الفريق في الفترة الأخيرة، رغم الجهود التي بذلتها إدارة النادي لتطوير مستوى الفريق.

إدارة

قال إداري في أحد نوادي الرياضات الفردية، إن اهتمام اتحاد اللعبة بالبطولات الدولية على حساب المحلية تسبب في عزوف الكثير من اللاعبين عن ممارسة رياضتهم.

تكريم

تساءل رياضيون عن سر توقف إقامة الحفل السنوي، الذي اعتاد اتحاد كرة القدم تنظيمه لتكريم أفضل مدرب وإداري ولاعب وحارس مرمى والهداف، متمنين إعادة تنظيمه مجدداً.

تشكيلة

أرجع مدرب لفريق في الدرجة الأولى سبب تراجع أداء الفريق في بعض المباريات إلى تدخلات بعض الإداريين، وقال إن بعضهم وصل به الأمر إلى درجة فرض أسماء للاعبين في التشكيلة الأساسية، رغم مستواهم المتواضع.

تعاقد

انتقد جمهور لنادٍ محترف إدارة ناديه، واعتبرها السبب في تراجع أداء ونتائج الفريق، كونها تعاقدت مع لاعبين ومدرب لا يستحقون قيادة فريق في المحترفين، ما تسبب في تراجع المردود الفني للفريق ككل.

تميــــّز

يتميز مركز إعلامي لأحد أندية «الهواة» بالسرعة في نشر نتائج المباريات عبر حساباته في التواصل الاجتماعي، والقيام بنشر متابعات وأخبار وصور، الأمر الذي لاقى استحسان الجمهور الرياضي.

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