الامارات | مباريات اليـوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان - النصر 16:45
حتا - الشارقة 16:45
كلباء - العين 19:30
كريستال بالاس - ليفربول 16:30
مان يونايتد - بورنموث 19:00
أستون فيلا - أرسنال 21:30
بيتيس - ريال مدريد 19:15
مايوركا - إشبيلية 00:00
أبطال إفريقيا
الوداد - سيمبا 23:00
الترجي - بيترو أتلتيكو 23:00
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