الامارات | الأرجنتين تصطدم بتشيلي في «كوبا أميركا 2024»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسفرت قرعة النسخة الموسّعة من مسابقة كوبا أميركا 2024 في كرة القدم، المقررة في الولايات المتحدة في الفترة من 20 يونيو إلى 16 يوليو المقبل، عن وقوع الأرجنتين حاملة اللقب وبطلة العالم في المجموعة ذاتها مع خصمتها اللدودة تشيلي. وتضم البطولة 16 منتخباً حيث انضم ستة أعضاء من «الكونكاكاف» إلى المنافسين الـ10 المعتادين في أميركا الجنوبية «كونميبول».

وأسفرت القرعة التي جرت في ميامي الأميركية، عن مجموعة أولى تضم إلى جانب الأرجنتين وتشيلي، بيرو والفائز من ملحق كندا وترينيداد وتوباغو. وتواجه الأرجنتين تشيلي، في نيوجيرسي في 25 يونيو في إعادة لنهائي 2016 الذي أقيم بمناسبة مئوية المسابقة في الولايات المتحدة. وخسر المنتخب الأرجنتيني نهائيي 2015 و2016 بركلات الترجيح أمام تشيلي، علماً أنّه في المناسبة الأخيرة أضاع ليونيل ميسي ركلة جزاء.

وجاءت البرازيل مع كولومبيا وباراغواي والفائز من الملحق بين كوستاريكا وهندوراس في المجموعة الرابعة. ووقعت المكسيك في الثانية إلى جانب الإكوادور، وفنزويلا وجامايكا، أمّا الولايات المتحدة المضيفة فتلعب في المجموعة الثالثة مع أوروغواي وبنما وبوليفيا.