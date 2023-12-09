الامارات | «عين كريسبو» على إبهار جديد.. وحتا يواجه «الملك»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُستكمل اليوم مواجهات الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بإقامة ثلاثة لقاءات، إذ يستضيف اتحاد كلباء نظيره العين في الساعة 19:30 مساء، ويستقبل خورفكان ضيفه النصر في الساعة 16:45، وفي التوقيت نفسه يتواجه حتا مع ضيفه الشارقة.

ويأمل العين مواصلة عروضه القوية بقيادة مدربه الأرجنتيني، هيرنان كريسبو، ومواصلة الضغط على الوصل «المتصدر».

وحقق كريسبو أفضل انطلاقة له مع «الزعيم»، حينما أبلى بصورة مثالية في مباراة شباب الأهلي في الجولة الثامنة، واستطاع أن يفوز بثلاثية نظيفة بعد مردود قوي، طمأن جماهير العين على مستقبل الفريق بعد رحيل المدرب الهولندي شرودر.

ويمتلك العين 18 نقطة قبل انطلاقة الجولة العاشرة، ويأمل تضييق الخناق على الوصل المتصدر، ومازالت لديه مباراة مؤجلة من الجولة الماضية مع خورفكان، ستقام في 20 الجاري.

ويعوّل العين دائماً على ترسانته الهجومية التي لعبت دوراً كبيراً في قيادته إلى الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا، بقيادة مهاجمه الكونغولي لابا كودجو، الذي يتصدر قمة هدافي الدوري، للخروج بالنقاط الثلاث وتأكيد الوجود في منطقة الصراع على اللقب، مع الاعتراف بقدرة اتحاد كلباء على إحراج أي منافس، نظراً للإمكانيات العالية التي يتمتع بها الخط الأمامي بقيادة مهدي قائدي.

ويعود الشارقة للظهور في الدوري بعد الإخفاق غير المتوقع في دوري أبطال آسيا، وتفريطه في تأهل كان في المتناول للأدوار الإقصائية، لتبدأ بعدها مرحلة الشك في بقاء المدرب الروماني، أولاريو كوزمين، في منصبه.

وعلى الرغم من حالة الغضب الجماهيري تجاه كوزمين، فإن المدرب المخضرم مستمر في قيادة «الملك»، ربما حتى إشعار آخر، ولعل فوزه اليوم على حتا قد يهدّئ غضب الجماهير تجاه الخروج من آسيا.

وفي المقابل تبدو فرصة حتا في الخروج بنتيجة إيجابية أمام «الملك» قائمة، وإن بقي الرهان الأكبر على معنويات اللاعبين، بعد العودة من ملعب عجمان بنقطة التعادل في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

ويسعى خورفكان إلى تحقيق أول انتصار له بقيادة مدربه الجديد، نيبوشا يوفوفيتش، بعد أن أخفق في ذلك في مرتين سابقتين، أمام بني ياس بالخسارة بهدف دون رد، وعجمان بالخسارة 1-2، وتأجلت له مباراة العين في الجولة الماضية.

ولن تقل رغبة النصر في الفوز عن خورفكان، مع قدوم المدرب الهولندي شرودر، الذي أحدث نقلة واضحة في أداء الفريق في مباراته الأولى أمام الوحدة، وكان قريباً من الفوز قبل أن يقتنص «أصحاب السعادة» التعادل من ضربة جزاء.

• «الزعيم» يمتلك 18 نقطة قبل مواجهة اتحاد كلباء.. ولديه مباراة مؤجلة.