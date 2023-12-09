الامارات | منصور بن محمد يلتقي رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة ويثمّن جهوده في تطوير الرياضة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ثمّن سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، جهود الاتحاد الدولي للملاكمة في تطوير هذه الرياضة الأولمبية وتنظيم الفعاليات والبطولات التي ترفع من مستوى الرياضيين وترتقي بإنجازاتهم، كما رحّب سموّه برئيس الاتحاد الدولي للملاكمة وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي ورؤساء وممثلي الاتحادات الوطنية من مختلف دول العالم، الذين يجتمعون في دبي للمشاركة في كونغرس الاتحاد الدولي الذي يُعقد اليوم.

وأكد سموّه أن دبي أصبحت مقراً لإقامة بطولات رياضية كبرى وملتقيات عالمية في مختلف الرياضات وفي مقدمتها رياضة الملاكمة، كما أن مجلس دبي الرياضي حريص على التعاون مع جميع الاتحادات الرياضية الدولية والمنظمين العالميين لتوحيد الجهود لتطوير الرياضة في العالم، وكذلك استضافة الأحداث الرياضية وتوفير الإمكانات كافة لإنجاحها وتحقيق أهدافها.

جاء ذلك خلال لقاء سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، مع عمر كريمليف، رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة، بحضور سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام للمجلس، حيث تناول اللقاء الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي بحث سبل التعاون بين المجلس والاتحاد الدولي للملاكمة، وتعزيز الجهود المبذولة لتطوير رياضة الملاكمة ونجاح كونغرس الاتحاد الدولي للملاكمة الذي سيعقد في دبي.

وأعرب، من جانبه، عمر كريمليف عن شكره وتقديره لسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وجهود مجلس دبي الرياضي لتنظيم الكونغرس الدولي، مؤكداً أن دبي قادرة على استضافة وتنظيم أكبر الأحداث العالمية بكفاءة وجودة عالية بفضل ما تمتلكه من مقومات عالمية، تضمن إنجاح البطولات الكبرى وخروجها على الوجه الأكمل من منشآت سياحية وفندقية ورياضية وبنية تحتية عالمية تناسب مختلف الرياضات.

وتُقام اجتماعات كونغرس الاتحاد الدولي للملاكمة بقاعة السفينة بفندق جميرا بيتش، بمشاركة 300 ممثل عن كل الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي البالغ عددها 179 دولة، وسيتم خلال الاجتماعات مناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بالمشاريع المستقبلية والقوانين الجديدة التي تسهم في تطوير رياضة الملاكمة على مستوى العالم.

ويُقام «المنتدى العالمي للملاكمة» على هامش اجتماعات الكونغرس الذي يركز على تطوير الرياضيين ويناقش أفضل السبل لدعم الملاكمين، وتُقام اليوم بطولة «ليلة أبطال الملاكمة الدولية» التي يشارك فيها نخبة الملاكمين من مختلف الدول، يتقدمهم البطل الأولمبي الروسي ألبرت باتيرجازييف مع بطل العالم ثلاث مرات الكوبي لازارو ألفاريز.

كما يتنافس في البطولة الملاكم الإماراتي سلطان النعيمي مع الروسي نورجيجيت ديوشيباييف، والإماراتي عامر حسين مع دافيت عزيزيان، ويلتقي الأذربيجاني لورين ألفونسو مع البيلاروسي ألياكس ألفيوراو، كما يلتقي الأوزبكي سيدجمشيد جعفروف مع الياباني سيون أوكازاوا، والفرنسي سفيان أوميها مع الإسباني خوسيه كويليس بروتونز، والروسي مارك بتروفسكي مع الأسترالي لوكاس براون، والروسي مسلم جادجيماجوميدوف مع الألماني أرتور مان، والروسي إيفجيني تيششينكو مع الألماني ليفون هاكوبيان.

• كونغرس الاتحاد الدولي للملاكمة يُقام في ضيافة دبي اليوم.