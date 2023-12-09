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الامارات | عزل رئيس اتحاد الكرة البرازيلي من منصبه بحكم قضائي

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برازيليا - د.ب.أ 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن عزل رئيس اتحاد الكرة البرازيلي من منصبه بحكم قضائي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة في ولاية ريو دي جانيرو، في وقت متأخر من مساء أول من أمس، بعزل رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إيدنالدو رودريغيز، من منصبه.

ويأتي القرار على خلفية مخالفات في الإجراءات التي أدت إلى انتخاب رودريغيز العام الماضي.

ولايزال بإمكان رودريغيز، الذي تولى منصبه للمرة الأولى كرئيس مؤقت لاتحاد الكرة البرازيلي في عام 2021 بعد إيقاف سلفه روجيريو كابوكلو، الطعن على الحكم.

وربما يتسبب قرار المحكمة في نهاية المطاف في قيام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإيقاف نشاط نظيره البرازيلي، ومنع فرقه ومسؤوليه وحكامه من المشاركة في المباريات والأحداث الدولية.

وأصدرت المحكمة قرارها ضد اتفاق جرى بين الاتحاد البرازيلي ومكتب المدعي العام بالولاية، يسمح للرئيس المؤقت آنذاك رودريغيز بالترشح للمنصب في انتخابات العام الماضي.

وكشفت المحكمة في بيان، أنه سيتعين على اتحاد الكرة البرازيلي انتخاب رئيس جديد خلال 30 يوماً، وحتى ذلك الحين، سيتولى رئيس المحكمة في البلاد، جوزيه بيرديز، المسؤولية.

وبات رودريغيز، (69 عاماً)، أحدث رؤساء الاتحاد البرازيلي الذين وقعوا تحت طائلة القانون في السنوات الأخيرة، رغم أنه لم يشارك في قضايا فساد مثل أسلافه ريكاردو تيكسيرا، وجوزيه مارين، وماركو بولو ديل نيرو.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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