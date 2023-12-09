الامارات | حشر بن مكتوم: «تنس الحبتور».. ربع قرن من النجاح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للتنس، عن سعادته بما حققته النسخة 26 من بطولة تحدي الحبتور لتنس السيدات التي كانت ولاتزال محل اهتمام عشاق اللعبة محلياً ودولياً، مؤكداً أن بطولة الحبتور تعتبر أقدم بطولة سيدات في المنطقة (انطلقت منذ ربع قرن، عام 1998)، ولها فضل كبير في انتشار اللعبة ليس في الإمارات فقط وإنما في المنطقة بشكل عام، خصوصاً على صعيد السيدات والأطفال.

وقال الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، في تصريحات صحافية: «إن استمرار البطولة ونجاحها يعد وساماً على صدر مجموعة الحبتور. والفضل لاستمرار هذه البطولة القوية إلى الدعم الذي يقدمه رجل الأعمال خلف الحبتور، الذي يصر على دعم التنس عامة والبطولة بشكل خاص. وأتوجه بالشكر والعرفان إلى مجموعة الحبتور على هذا الدور الرائع في دعم الرياضة عامة وبصفة خاصة التنس، كما أشكر كل اللاعبات المشاركات في البطولة، وكذلك الفعاليات التي صاحبت البطولة الرئيسة التي يشارك فيها عدد كبير من المواطنين والمقيمين».

وعن مدى رضاه عن خطة الاتحاد الساعية لنشر اللعبة على نطاق واسع في الأعوام الماضية، قال: «إن اتحاد التنس يتطلع دائماً لنشر اللعبة، ونحن نتمنى الأفضل، ونتطلع لمستقبل أفضل بخصوص هذه النقطة، فنحن نسعى لنشر اللعبة على نطاق أوسع، لأن التنس رياضة مفيدة، ويمكن ممارستها في أي عمر بشرط الاحتفاظ باللياقة البدنية والجسم الرياضي السليم». وحول المنافسات، ومع توالي المفاجآت وخروج المصنفات الأولى والثانية والرابعة، فإن المسؤولية الآن تقع على عاتق اللاعبة السلوفاكية ربيكا سرامكوفا المصنفة الثالثة، لترد اعتبار المصنفات الأخريات بعد أن تعرض الكثير منهن لانتفاضة قوية من المتأهلات من الدور التمهيدي للبطولة، فهل تكون ربيكا على قدر المسؤولية؟ إذ من المفترض أن تواجه اللاعبة البريطانية واطسون المصنفة السابعة على البطولة، والفائزة منهما ستواجه إحدى اللاعبات المغمورات.

وهناك إصرار من المشاركات هذا العام على أن تشهد البطولة بطلة جديدة، وأن تعتلي إحداهن منصة التتويج في الفردي، وقد تحقق هذا بخروج المصنفتين الأولى السلوفاكية هرونكاكوفا والثانية الأوكرانية داريا سبجور (حاملة لقب النسخة 24 للبطولة) في يوم واحد معاً.

أما على صعيد الزوجي، فقد واصل الزوجي المجري (المصنف أول) والمكون من تيميا بابوس وزميلتها فيرا زفونيرفا انتصاراته، ونجح في إبعاد الزوجي المكون من الهولندية اريان هارتونو والبريطانية سارة جري بعد مباراة استمرت ساعة وتسع دقائق، فيما خسر الزوجي البريطاني (المصنف رابعاً) المكون من ايميلي ابلتون وايليسيا بارنت على يد الزوجي الهندي المكون من باراثانا وزميلتها انستاسيا بعد مباراة مثيرة.

بدوره، قال مدير العمليات ومسؤول الحكام بالبطولة ليث العاني: «سعيد بالانطباع الذي ستعود به ممثلة الاتحاد الدولي للتنس والمشرفة على البطولة، والتي أبدت إعجاباً كبيراً بكل ما شاهدته فنياً وتنظيمياً، والدعم اللوجستي الذي يقدمه فريق العمل بالبطولة والذي وصفته بالاحترافي».

وأضاف: «هناك 25 جنسية تشارك في النسخة الحالية، وبطولة اللاعبين المحليين من مواطنين ومقيمين تحظى بمشاركة واسعة من 287 لاعباً ولاعبة يمثلون 11 فئة، وتقام مبارياتها حالياً على مجمع ملاعب نادي (هاب) في واحة السيليكون في دبي».